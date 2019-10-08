Kamber turşusu nasıl yapılır? Kamber turşusu tarifi
Turşuyu kim sevmez ki! Kamber biberle hazırlayabileceğiniz kamber turşusu ile kış boyunca sofralarınızı, salatalarınızı zenginleştirebilirsiniz. İşte, kamber turşusu tarifi...08 Ekim 2019 Salı 13:10
Turşuyu kim sevmez ki! Kamber biberle hazırlayabileceğiniz kamber turşusu ile kış boyunca sofralarınızı, salatalarınızı zenginleştirebilirsiniz. İşte, kamber turşusu tarifi...
Kamber turşusu tarifi
Malzemeler:
- 1 kilo kamber biber
- Bir biber için;
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı şeker
- 1 çay kaşığı sıvıyağ
- 1 tatlı kaşığı sirke
- 2 adet havuç
- 1 diş sarımsak
- 1 adet kereviz yaprağı
Her bir biberin içerisine saydığımız malzemeleri yerleştirin.
Ardından yağlı kağıt serili fırın tepsisine biberleri yerleştirin.
Biberleri yarım saat boyunca 200 derecede üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.
Biberler sıcakken üst üste kavanoza biberleri yerleştirin.
Biberler sıcakken kapaklarını sıkıca kapatın.
Bir hafta sonra turşunuzdan afiyetle yiyebilirsiniz.
Şimdiden kolay gelsin.
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