Kamber turşusu nasıl yapılır? Kamber turşusu tarifi Turşuyu kim sevmez ki! Kamber biberle hazırlayabileceğiniz kamber turşusu ile kış boyunca sofralarınızı, salatalarınızı zenginleştirebilirsiniz. İşte, kamber turşusu tarifi...

Turşuyu kim sevmez ki! Kamber biberle hazırlayabileceğiniz kamber turşusu ile kış boyunca sofralarınızı, salatalarınızı zenginleştirebilirsiniz. İşte, kamber turşusu tarifi... Kamber turşusu tarifi Malzemeler: 1 kilo kamber biber

Bir biber için;

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı sirke

2 adet havuç

1 diş sarımsak

1 adet kereviz yaprağı Her bir biberin içerisine saydığımız malzemeleri yerleştirin. Ardından yağlı kağıt serili fırın tepsisine biberleri yerleştirin. Biberleri yarım saat boyunca 200 derecede üzerleri kızarıncaya kadar pişirin. Biberler sıcakken üst üste kavanoza biberleri yerleştirin. Biberler sıcakken kapaklarını sıkıca kapatın. Bir hafta sonra turşunuzdan afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.