Kaman Ailesi’nin mutlu günü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kaman çiftinin nikahını kıydı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kaman çiftinin nikahını kıydı.

Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşayan Ali Kaman’ın oğlu Yusuf Kaman, Sevda Ezer ile dünya evine girdi. Yusuf Kaman ile Sevda Ezer’in nikahını ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıydı. Başkan Büyükkılıç çifte mutluluklar diledi.

Nikaha, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve çiftin yakınları katıldı.

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