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Dünya Kamala Harris'e zalimlik suçlaması
Dünya

Kamala Harris'e zalimlik suçlaması

ABD'de Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in çalışanlarına kötü davrandığı yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. Harris'in yakın çalışma ekibinden bir kişi daha görevinden ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 22:34:00 -
Kamala Harris'e zalimlik suçlaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yöneltilen suçlamaları ve ekibinden peş peşe gelen istifaları konuşuyor.

Söz konusu iddialar Washington Post gazetesinin Harris ile bağlantılı 18 kişi ile yaptığı görüşmeler sonrası yayınladığı haberle tekrar gündeme geldi.
Bununla birlikte ekipteki yaprak dökümü de sürdü.

Zorbalık suçlaması

Son olarak Harris'in yardımcılarından Vincent Evans görevi bıraktığını açıkladı. ABD basını Evans'ın Kongre'de yeni bir göreve başlayacağını duyurdu.

Evans'a yakın bir kaynak da, istifanın daha önceki istifa dalgası ile bağlantılı olmadığını söyledi.

Ekibi Harris'i suçluyor

Harris'in baş sözcüsü ve yardımcısı Symone Sanders ve iletişim direktörü Ashley Etienne da geçtiğimiz ay görevlerinden ayrılmıştı.

Washington Post'a konuşan çalışanlar, Kamala Harris'in kendilerine sürekli zorbaca davranışlarda bulunduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki bu istifaların işin zorluğundan kaynaklandığını ve bunun normal olduğunu savundu.

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