Kalyoncu Ailesi’nin gururu istihdamda ilk 10’da

Üniversite ile iş dünyası arasında sağladığı koordinasyon becerisiyle öne çıkan HKÜ, fakülte ve bölümlerinde uyguladığı CO-OP (Cooperative Education] modeli ile öğrencilerine iş dünyasının kapılarını açıyor. Öğrencilerine mezun olmadan önce Türkiye’nin en önemli projelerinde ve prestijli kuruluşlarında deneyim imkânı sunan HKU, bu model ile öğrencilerin kariyerlerinde hedefledikleri iş hayatına bir adım önde başlamasına olanak sağlıyor. HKÜ, mezunları en hızlı iş bulan üniversiteler arasında önceki yıl ilk 10’a girmişti.