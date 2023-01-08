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Ekonomi Kalyon Holding’den ‘İleri Dönüşüm Sergisi’
Ekonomi

Kalyon Holding’den ‘İleri Dönüşüm Sergisi’

Kalyon Holding, kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını anlatmak amacıyla Home Art dergisiyle hayata geçirdiği ‘İleri Dönüşüm Sergisi’nin ikinci ayağını yeni eserlerle Nevçarşı’da açtı.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 13:37:00 -
Kalyon Holding’den ‘İleri Dönüşüm Sergisi’

Sergide alanında önemli mimarların kullanılmayan ev eşyaları, inşaat malzemeleri ve geleneksel objeleri kullanılabilir tasarımlara dönüştürdükleri eserlere yer veriliyor.

Üretmeyi sürdürüyor

 Holding, faaliyet yürüttüğü her alanda ‘Toplum’, ‘Tasarım’, ‘Teknoloji’ ile ‘Tabiat’ı odağına alarak gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakma sorumluluğuyla üretmeye ve yatırım yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kalyon Holding yeni bir adım attı. Holding, Home Art iş birliğinde dünyamızdaki kısıtlı kaynakları bilinçli tüketmeye vurgu yapmak adına atıl nesneleri kullanılabilir objeler haline getirme anlayışıyla ‘İleri Dönüşüm Sergisi’nin ikincisini Nevçarşı’da hayata geçirdi. 
Sergiyle gezegenin kısıtlı kaynaklarının bilinçli tüketilmesi konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.  ‘İleri Dönüşüm Sergisi’ için alanlarında profesyonel isimler ikonik yerel objeleri, inşaat malzemelerini ve atıl nesneleri kullanılabilir eşyalara dönüştürdüler. Proje koordinatörlüğünü Gülderen Tumba’nın üstlendiği sergide toplam 38 eser bulunuyor. 

 Farklı deneyim

Home Art dergisinin imza attığı proje tasarıma farklı bakış açısı katmak ve ürün zenginliğini kullanmak için önemli.  ‘İleri Dönüşüm Projesi’nin ilk ayağı olan sergi de daha geniş bir ürün seçkisiyle Türkiye’nin farklı noktalarında da sanatseverlere ulaşacak. Süzgeçten aydınlatmaya, fırıncı küreğinden hoparlöre, kürekten tahterevalliye bu şaşırtıcı ve ilham verici tasarımlar ilgi görecek.

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