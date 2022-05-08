Kalsiyum nedir? Hangi besinlerde bulunur? Kalsiyum eksikliğinin 8 önemli belirtisi!

Kalsiyum nedir? Hangi besinlerde bulunur?

Kalsiyum, canlılar için çok önemli kimyasal bir elementtir; insan vücudunda en bol bulunan mineraldir ve sağlık için hayati işlevleri vardır. Kemiklerin ve dişlerin güçlenmesine yardımcı olur, kalp atışı dahil kas kasılmalarını düzenler, kanın pıhtılaşmasını sağlar, sinir uyarılarını iletir.

Kalsiyum içeren besinler nelerdir?

Süt, süt ürünler ve peynir çeşitleri.

Tohumların birçoğu (haşhaş, chia, susam)

Kabuklu yemişler (ay çekirdeği, badem, ceviz, fındık)

Soya ve soya içeren besinler.

Yeşil yapraklı sebzeler (brokoli, bamya, lahana)

Kuru incir.

Tahin ve pekmez.

Zenginleştirilmiş unla yapılan ekmek ve mamuller.

Kalsiyum eksikliğinin 8 önemli belirtisi!

Kalsiyum eksikliği, bazı durumlarda hiçbir belirti göstermezken, bazı durumlarda şiddetli ve hayati tehlikeye neden olabilecek belirtiler gösterebilir. Bu nedenle hiçbir belirti olmasa bile, yeterli kalsiyum aldığınızdan emin olmanız çok önemlidir.

Kalsiyum eksikliği belirtileri

1. Diş Sorunları

Kalsiyum eksikliğinin ilk belirtileri dişlerde ve kemiklerde zayıflamadır. Diş çürükleri, kırılmaları ya da çatlamaları bu önemli minerali yeterince almadığınız anlamına gelir.

2. Sık Yaşanan Kas Krampları

Ara sıra meydana gelen kas krampları için endişelenecek bir durum söz konusu değildir. Ancak sık sık meydana gelirse, kalsiyum eksikliği olma ihtimali yüksektir.

3. Kemik Kırılmaları

Eğer kemikleriniz küçük bir travma ile kırılıyorsa, bu durum kalsiyum eksikliği nedeniyle kemiklerinizin zayıf olduğuna dair bir işaret olabilir. Kemikleriniz 30 yaşındayken en yüksek kemik kütlesine ulaşır ve bundan sonra kalsiyum ve yoğunluğunu kaybetmeye devam eder, yani basitçe yenilenemez.

4. Parmak Uçlarında Uyuşma veya Karıncalanma

Kalsiyum eksikliği olduğunda, kaslar ve sinirler anormal şekilde uyarılabilir hale gelir. Bir kalsiyum eksikliğinin erken aşamalarında, parmak uçlarında veya etraflarında uyuşma veya karıncalanma görülebilir. İstemsiz kas seğirmesi fark ediyorsanız, durum daha ciddi olabilir.

5. Yüksek Tansiyon

Yüksek tansiyon veya hipertansiyon birçok farklı şeyden kaynaklanıyor olsa da, bilimsel araştırmalar önerilen miktarda kalsiyum almanın yüksek tansiyon geliştirme riskinizi azaltacağını tespit etmiştir. Bu nedenle, yüksek tansiyonunuz varsa, kalsiyum eksikliğine işaret edebilir, bazı çalışmalar önerilen kalsiyum alımının yüksek tansiyon geliştirme riskini azaltabileceğini göstermiştir.

6. Aşırı Kilo

Araştırmalar, kalsiyum seviyelerinizin yüksek olmasının normal kilonuzu korumanıza veya kilo vermenize yardımcı olabileceğini göstermiştir.

7. Kalp Sorunları

Kalp, kalp kaslarına sinyalleri gönderen ve vücudun geri kalanına kan pompalamalarını söyleyen bir elektrik iletim sistemi içerir. Kalsiyum eksikliği olduğunda, bu elektriksel iletim sisteminde anormalliklere yol açabilir ve bu anormal kalp ritmlerine neden olabilir. Anormal kalp ritmi, kalbinizin çok hızlı atıyor gibi hissetmenize neden olabilir. Kalsiyum eksikliği aynı zamanda kasılarak kan pompalayan kalp kaslarını da olumsuz yönde etkileyebilir. Bu da nihayetinde kalp yetmezliğine yol açabilir.

8. Uyuyamama Sorunu

Gece yattığınızda dakikalarca uyuyamıyor ve sağa sola dönüyorsanız, kalsiyum eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Kalsiyum, vücudun uyku-uyanıklık döngüsünün düzenlenmesine yardımcı olan önemli uyku hormonu melatonin üretimine yardımcı olur. Daha huzurlu bir gece uykusu almanıza yardımcı olmak için gece doğal olarak artar. Ancak vücutta yeterli kalsiyum olmadığında, melatonin üretimi olumsuz etkilenir.