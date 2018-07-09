Kalsiyum eksikliği bu belirtiler ile kendini ele veriyor!

Kalsiyum eksikliğinin belirtileri şiddetine bağlı olarak; fark edilmeyen, hafif, şiddetli veya potansiyel olarak yaşamı tehdit edecek ölçüde belirgin farklılıklar gösterebilir.

Kalsiyum eksikliği belirtileri erken teşhis edilebilirse gelişmesi ve daha ciddi sonuçlar doğurması önlenebilir. Dikkat etmeniz gereken en yaygın dört kalsiyum eksikliği belirtileri şunlardır:

ZAYIF VE KIRILGAN TIRNAKLAR

Kalsiyum eksikliği vücudun tüm bölümlerini etkileyebilir ve genellikle zayıf tırnaklara ve daha yavaş saç uzamasına yol açar.

KEMİKLERİN KOLAY ÇATLAMASI

Kalsiyum eksikliği osteoporoz ve osteopeni oluşturabilir. Bu koşulların her ikisi de çatlaklara veya kırıklara yol açabilir. Basitçe kaldırımda ayağınızı burkmanız hafif bir kas ağrısına neden olacakken, büyük bir çatlağa dönüşebilir.

AŞIRI PMS VE DEPRESYON

Milyonlarca kadın regl öncesi sendromundan (premenstrüel sendrom) şikayetçidir. Sinirlilik, yorgunluk, hafif kişilik değişiklikleri ve hatta depresyon gibi belirtiler kadınlar tarafından her ay görülmektedir. Bu vücutlarımızdaki hormonların yükselmesinden ve düşmesinden kaynaklanmaktadır.

Bununla birlikte, hipokalsemi PMS inanılmaz derecede benzer ruh hali ve vücut belirtileri üretir. Düşük seviyedeki kalsiyum, kandaki kalsiyum eksikliğini telafi etmek için paratiroid bezinin paratiroid hormonunu aşırı üretmesi sonucu hiperparatiroidizmin oluşmasını tetiklemektedir.

Dolayısıyla uzun süren PMS dönemleri (Regl Öncesi Sendromu) ya da depresyon yaşıyorsanız, bunun kalsiyum eksikliği ile bağlantısı olabilir.

PMS dönemleri (Regl Öncesi Sendromu) yada depresyon yaşıyorsanız, bunun kalsiyum eksikliği ile bağlantısı olabilir.

KAS VE SİNİR BELİTİLERİ

Kalsiyum hem nörotransmitter salınımında hem de kas kontraksiyonlarında önemli bir rol oynamaktadır. Bundan dolayı, düşük seviyelerde kalsiyum, nöbet geçirme gibi nörolojik semptomlara neden olabilir. Bu kişiler normalde sağlıklı kişilerdir.

Çok yaygın görülen bir erken belirti, yüzde karıncalanma ve uyuşma olmasıdır. Bu nörolojik belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız derhal bir doktora gitmeniz önemlidir.

Uzun süreli kalsiyum eksikliği vakalarında aşağıdaki belirtiler görülebilir; bunların bazıları hayati tehlike oluşturabilir:

Kalp yetmezliği

Göğüs ağrıları

Hırıltı

Yutma güçlüğü

Larinks spazmı nedeniyle ses değişiklikleri

Sedef hastalığı

Kuru cilt

Kronik kaşıntı

Diş çürüğü

Kas Güçsüzlüğü

Katarakt