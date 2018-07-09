THY - İmaj
0553 313 94 23

Kalsiyum eksikliği bu belirtiler ile kendini ele veriyor!

Kalsiyum eksikliği belirtileri; zayıf ve kırılgan tırnaklar, kemiklerin kolay çatlaması, depresyon ve kas ve sinir belirtileridir.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 18:19
Kalsiyum eksikliği bu belirtiler ile kendini ele veriyor!

Kalsiyum eksikliğinin belirtileri şiddetine bağlı olarak; fark edilmeyen, hafif, şiddetli veya potansiyel olarak yaşamı tehdit edecek ölçüde belirgin farklılıklar gösterebilir.

Kalsiyum eksikliği belirtileri erken teşhis edilebilirse gelişmesi ve daha ciddi sonuçlar doğurması önlenebilir. Dikkat etmeniz gereken en yaygın dört kalsiyum eksikliği belirtileri şunlardır:

ZAYIF VE KIRILGAN TIRNAKLAR

Kalsiyum eksikliği vücudun tüm bölümlerini etkileyebilir ve genellikle zayıf tırnaklara ve daha yavaş saç uzamasına yol açar.

KEMİKLERİN KOLAY ÇATLAMASI

Kalsiyum eksikliği osteoporoz ve osteopeni oluşturabilir. Bu koşulların her ikisi de çatlaklara veya kırıklara yol açabilir. Basitçe kaldırımda ayağınızı burkmanız hafif bir kas ağrısına neden olacakken, büyük bir çatlağa dönüşebilir.

AŞIRI PMS VE DEPRESYON

Milyonlarca kadın regl öncesi sendromundan (premenstrüel sendrom) şikayetçidir. Sinirlilik, yorgunluk, hafif kişilik değişiklikleri ve hatta depresyon gibi belirtiler kadınlar tarafından her ay görülmektedir. Bu vücutlarımızdaki hormonların yükselmesinden ve düşmesinden kaynaklanmaktadır.

Bununla birlikte, hipokalsemi PMS inanılmaz derecede benzer ruh hali ve vücut belirtileri üretir. Düşük seviyedeki kalsiyum, kandaki kalsiyum eksikliğini telafi etmek için paratiroid bezinin paratiroid hormonunu aşırı üretmesi sonucu hiperparatiroidizmin oluşmasını tetiklemektedir.

Dolayısıyla uzun süren PMS dönemleri (Regl Öncesi Sendromu) ya da depresyon yaşıyorsanız, bunun kalsiyum eksikliği ile bağlantısı olabilir.

PMS dönemleri (Regl Öncesi Sendromu) yada depresyon yaşıyorsanız, bunun kalsiyum eksikliği ile bağlantısı olabilir.

KAS VE SİNİR BELİTİLERİ

Kalsiyum hem nörotransmitter salınımında hem de kas kontraksiyonlarında önemli bir rol oynamaktadır. Bundan dolayı, düşük seviyelerde kalsiyum, nöbet geçirme gibi nörolojik semptomlara neden olabilir. Bu kişiler normalde sağlıklı kişilerdir.

Çok yaygın görülen bir erken belirti, yüzde karıncalanma ve uyuşma olmasıdır. Bu nörolojik belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız derhal bir doktora gitmeniz önemlidir.

Uzun süreli kalsiyum eksikliği vakalarında aşağıdaki belirtiler görülebilir; bunların bazıları hayati tehlike oluşturabilir:

Kalp yetmezliği

Göğüs ağrıları

Hırıltı

Yutma güçlüğü

Larinks spazmı nedeniyle ses değişiklikleri

Sedef hastalığı

Kuru cilt

Kronik kaşıntı

Diş çürüğü

Kas Güçsüzlüğü

Katarakt

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 18:19
  1. Kalsiyum
  2. kalsiyum eksikliği
  3. kemik erimesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden akademisyen bakın kim çıktı
    1. Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden..
    2. Törene katılanlara anlamlı hediye
    3. İsrail'den skandal karar: Kapıları..
    4. İstanbul'da korkutan anlar! Yolcu..
    5. Erdoğan açıkladı: Kutlamalar iptal!
    6. Fatih Terim bombayı patlattı: Kampa..
    7. Sporting Lizbon'dan Fenerbahçe'yi..
    8. Cumhurbaşkanı için 101 pare top atışı
    9. Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda finale..
    10. TSK'dan hava harekatı: 6 terörist..
    11. İstanbul lise taban puanları 2018..
    12. Vasip Şahin kimdir? Erdoğan'ın yeni..
    13. Yeni Kabine listesi son dakika olarak..
    14. Milli Eğitim Bakanı kim oldu? Yeni..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan güllerle..
    16. Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    17. Yemin törenine katılanlara dikkat..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Yeni..
    19. Dışişleri Bakanı kim oldu? Başkan..
    20. Külliye'de tarihi tören! Erdoğan'dan..
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    Erdoğan için para basılacak
    Erdoğan için para basılacak
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Erdoğan için geldi! Böyle karşılandı
    Erdoğan için geldi! Böyle karşılandı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!