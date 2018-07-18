Kalpte üfürüme dikkat!

ÜFÜRÜM NEDİR?

Kalbin steteskop denilen dinleme aleti ile muayenesi sırasında normal kalp seslerine ek olarak duyulan ve üfleme sesine benzeyen seslerin genel adıdır.

NEDENLERİ

Doğuştan ya da sonradan olan kalp ve damarlarla ilgili sorunlar kendilerine özgü yerlerde ve farklı nitelikte üfümlere sebep olurlar. Üfürümlerin şiddetine ve frekansına göre birçok çeşidi vardır. Tamamen zararsızları olduğu gibi, hafif veya ağır kalp hastalığının habercisi de olabilirler.

ÜFÜRÜMDEN BAŞKA KALP HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Üfürümle bir arada olsa da olmasa da aşağıdaki belirtilerin herhangi birinin varlığı kalp hastalığı yönünden bir haberci olabilir.

Bebeklerde üfürüm:

Morarma

Sık nefes alma, inleme

Kilo alamama

Büyüme gelişmede gerilik

Sık akciğer enfeksiyonu geçirme

Çocuklarda üfürüm:

Bayılma ya da bayılacak gibi olma

Ritim bozuklukları

Göğüs ağrısı

Halsizlik, Çabuk yorulma, çömelme

ÜFÜRÜMÜN ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Üfürüm bir hastalık adı değil, kalpte duyulan fazla seslerin genel adıdır. Kalp hastalığının habercisi olabilecek bir muayene bulgusudur. Üfürümü meydana getiren sebep önemlidir. Üfürümleri genel olarak patolojik üfürümler ve masum üfürümler olarak iki ana gruba ayırabiliriz. Masum üfürümler özellikle çocukluk çağında çok sık rastlanan kalpleri normal olsa da kalbin içindeki önemsiz fibröz bantların titreşimi gibi sebeplerle duyulan hafif, genellikle müzikal seslerdir. Burada bir hastalık söz konusu değildir.

Patolojik üfürümler ise daha şiddetli duyulan duyduğumuz yere ve tipine göre bir kapak darlığı ya da yetersizliği, bir damar darlığı, ya da kalpte bir delik gibi durumların yol açtığı üfürümlerdir.

Kalbin çalışmasının hangi safhasında duyulduğuna göre üfürüm çeşitleri şunlardır:

Sistolik üfürümler: Kalbin kasılması sırasında duyulurlar.

Diyastolik üfürümler: Kalbin gevşemesi sırasında duyulurlar. Düşük frekanslıdırlar.

Sürekli üfürümler: Kalbin hem kasılması hem de gevşemesi esnasında duyulurlar.

ÇOCUKLARDA ÜFÜRÜM NASIL FARK EDİLİR?

Çoğunlukla hastaların, ateşli bir hastalık nedeniyle doktora götürülmeleri sonucunda fark edilir. Çünkü ateşli hastalık sırasında var olan üfürümlerin şiddeti artar ve daha kolay duyulur hale gelirler. Çocuğun her zaman takip eden doktoru önceden fark etmemiş olsa dahi ateşli geldiğinde üfürümü yakalayabilir. İlk 2 yaşta yapılan rutin sağlıklı çocuk kontrollerinde tespit edilebilir. Küçük yaşta fark edilmeyen bazı üfürümler ise ilkokulda yapılan sağlık taramaları sayesinde ortaya çıkabilir.

TEDAVİ

Üfürümler tedavi edilmez. Üfürüme sebep olan hastalık (varsa) tedavi edilir. Üfürüm duyulan herkes çocuk ya da büyük mutlaka bir kardiyolog tarafından değerlendirilip üfürümünün nedeni araştırılmalıdır. Ekokardiyografik inceleme kalbin yapısal ve fonksiyonel sorunlarında çok detaylı bilgiler verdiğinden muayenesinde kardiyak üfürüm duyulmuş olan herkese bu inceleme yapılmalıdır. Böylece bir hastalığa bağlı patolojik üfürümler ile kalbi sağlıklı kişilerde duyulan masum üfürüm de ayırt edilmiş olur.

Üfürüm eğer bir damar darlığı nedeniyle duyuluyorsa damar darlığını giderdiğinizde kaybolacaktır. Ya da kalpteki bir delikse üfürüme yol açan deliği kapattığınızda üfürüm artık duyulmayacaktır. Kan akış hızının artması nedeniyle olan fonksiyonel üfürümlerde de mesela kansızlıktan ise anemiyi tedavi ettiğinizde, hipertroidi nedeniyle ise bunu tedavi ettiğinizde üfürüm kaybolacaktır.

Masum üfürümlerde ise tedavi gerektiren bir durum yoktur. Çünkü zaten sağlıklı bir kalp söz konusudur. Masum üfürümler de ateşli hastalık sırasında daha şiddetli duyulabilir. Ya da zamanla duyulmaz hale gelebilirler.