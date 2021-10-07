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Dünya Kalp ve damar hastalığına neden olan korona aşısını iki ülke askıya aldı
Dünya

Kalp ve damar hastalığına neden olan korona aşısını iki ülke askıya aldı

Moderna’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının kardiyovasküler (Kalp damar hastalığı) yan etkilerine dair yayımlanan raporlardan sonra İsveç ve Danimarka, genç yaş grupları için aşının kullanımını askıya aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 00:00:00 - 2021-10-07 00:06:19
Kalp ve damar hastalığına neden olan korona aşısını iki ülke askıya aldı

İsveç tarafından yapılan açıklamada, Moderna aşısına dair raporlarda aşılanmış gençler ve genç yetişkinler arasında miyokardit (Kalp kası iltihabı) ve perikardit (kalp zarının iltihaplanması) artışına işaret edilerek, 30 yaş altı kişilerde aşının kullanımının askıya alındığı bildirildi. 

Danimarka tarafından yapılan açıklamada ise, "ihtiyatlılık ilkesine" göre 18 yaşın altındaki kişilere Moderna aşısının kullanımını durdurma kararı alındığı belirtilerek, "Ön verilerde, Moderna ile aşı yapıldığında kalp kası iltihabı riskinin arttığına dair bir şüphe var" ifadelerine yer verildi.

Moderna sözcüsü ise miyokardit ve perikardit riskinin tipik hafif vakalar olduğu belirterek, bireylerin standart tedavi ve istirahatten sonra kısa sürede iyileşme eğilimine girdiğini belirtti.

ABD merkezli araştırmaya göre, 20 yaş altındaki genç erkeklerin Covid-19’a yakalandıktan sonra miyokardit ihtimali aşılanmışlara kıyasla 6 kat daha fazla olduğu bildirildi.



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