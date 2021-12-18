Kalp sağlığı, hepimizin çok önemli olduğunu vurguladığımız ama gerçekte en çok ihmal ettiğimiz konuların başındadır. Kalp sağlığının korunması kaliteli ve uzun bir yaşam için büyük önem taşıyor. Her gün kalple ilgili yeni çalışmalar yapılıyor. Bazı besinler diğer besinlere göre kalp sağlığına daha olumlu etkiler işte o besinler...

Kalp sağlığını koruyan besinler

Posalı gıdalar, beslenmenizde posalı besinlerin tüketimlerinin arttırılması kan kolesterol seviyelerinizin düzenlenmesinde sizlere yardımcı olacaktır. Posalı besinleri diyetinizde arttırmak için beyaz ekmek yerine kepekli, çavdar ve yulaf ekmeği tercih etmelisiniz.

Kabuklu yenilebilen meyveleri kabuklu yiyin ve meyve, sebze ve salata tüketiminizi arttırın. Haftada en az 1–3 kez kuru baklagil yiyin. Pirinç pilavı yerine bulgur pilavı, meyve suyu yerine posa içeriği daha yüksek olan meyveleri tüketin.

Sarımsak içinde bulunan besin öğelerinden dolayı damar içinde pıhtılaşmayı engelleyerek koroner kalp hastalıklarının oluşma riskini azaltır. Her gün 1 diş sarımsak ezerek tüketilmelidir.

Keten tohumu, doymamış yağ asitleri, potasyum, posa, E vitamini ve omega –3 içeriyor. Bu sayede kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunuyor. Her gün 1 çorba kaşığı taze çekilmiş keten tohumunu yoğurt, çorba gibi besinlerin içine katarak tüketebilirsiniz.

Balık ve balık yağı, kanama zamanını uzatır, damar içi tıkanıklarının azalmasında etkilidir. İçeriğindeki omega-3 yağ asitleri yüksek antioksidan özelliğindedir.

Gut hastalığınız, ürik asit yüksekliği veya böbreklerinizle ilgili her hangi bir rahatsızlığınız yoksa balığı, ızgara, buğulama şeklinde rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Ceviz, fındık; yüksek antioksidan özelliği olan omega-3 ve E vitamininin yanı sıra magnezyum ve posa da içerir.

Kısa bilgiler

Kalp için hangi doktora gidilir?

Kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkları inceleyen bilim dalına kardiyoloji adı verilir. Daha önce iç hastalıkları (dâhiliye) bölümünün bir alt dalı olan kardiyoloji günümüzde ayrı bir anabilim dalıdır. Tıp eğitimi alan bir doktor uzmanlığını kardiyoloji dalında yaparak kardiyolog unvanını alır.