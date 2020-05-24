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Sağlık

Kalp romatizması nedir?

Akut romatizmal ateş olarak da bilinen kalp romatizması, A grubu streptokok adlı bir bakterinin yol açtığı bir kalp hastalığıdır. Peki kalp romatizmasının belirtileri nelerdir? Kalp romatizmasının tedavisi mümkün mü? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-05-24 03:15:00 -
Kalp romatizması nedir?

Kalp romatizması, bademcik iltihabına yol açan A grubu streptokok adlı bir bakterinin yol açtığı bir kalp hastalığıdır. Kalp romatizması özellikle 5 ile 15 yaş aralığındaki çocuklarda sıklıkla görülmektedir. Cildi, beyni ve kalbi etkileyebilen kalp romatizması, pek çok belirtiyle ortaya çıkabilmektedir.

Kalp romatizmasının belirtileri

Kalp romatizması, pek çok belirtiyle ortaya çıkabilmektedir. En sık ortaya çıkan belirtiler ise şu şekildedir:

- İstemsiz ani hareketler
- Burun kanaması
- Derinin alt kısmında şişlik
- Nefes darlığı
- Öksürük
- Sık soluk alma
- Çabuk yorulma
- Baş dönmesi
- Sersemlik hissi
- El ve ayaklarda üşüme
- Morarma
- Mide bulantısı
- Eklemlerde şişlik
- Kalp ritminde düzensizlik
- Göğüs ağrısı
- Kan basıncının yüksek ya da düşük olması

Kalp romatizmasının tanısı ve tedavisi

Kalp romatizmasının erken safhada tanısının konması ve tedavi edilmesi son derece önemlidir. Kalp romatizma tanısı için hastanın laboratuvar testi yaptırması gerekir. Böylece A grubu streptokok bakterisinin pozitif ya da negatif olduğu anlaşılmaktadır.

Bakteri varlığında kalp romatizması tedavisi için antibiyotik kullanımı gerekir. Bu durum kalp romatizmasının önlenmesi için son derece önemlidir. Kalp romatizması varlığında tedavi fizik muayene, laboratuvar ve radyolojik testlerin sonuçlarına göre düzenlenmektedir. Genellikle yatak istirahati, aspirin, penisilin ve kortizon tedavisi uygulanmaktadır.

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