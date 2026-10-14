'Kalp pili ile yaşıyorum' diyerek tahliye isteyen eski başkan Erdem tutuklu kalacak

Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin imar süreçlerinde rüşvet alındığı iddiasına ilişkin davada mahkeme, eski Belediye Başkanı Turgay Erdem'in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Aralarında Erdem'in de bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasını gören Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarını da sürdürerek duruşmayı erteledi.

Davanın tek tutuklu sanığı olan Erdem, duruşmada tahliyesini istedi. Talebini şu sözlerle gerekçelendirdi: “Kalp pili ile yaşıyorum. Prostat kanseri teşhisi konuldu. Karaciğer yetmezliği tedavim yarım kaldı. Yüzde 100 sürekli engelli kartı ile riskli bir hasta olarak hayatımı sürdürmeye çalışıyorum”

2011'de kalp krizi, 2023'te prostat kanseri teşhisi

Sağlık geçmişini ayrıntısıyla anlatan Erdem, 2011'de geçirdiği ağır kalp krizinin ardından yapılan baypas ameliyatı sonrası kalp yetmezliği geliştiğini, 2012'de kendisine kalp pili takıldığını söyledi. 2017'ye kadar pilin pıhtılaşma tıkamasından kaynaklı 4 kez ameliyat olduğunu, pilin 2017'de değiştirildiğini, o günden bu yana birkaç kez devreye girmesi nedeniyle etkisinin azaldığını aktardı. Kalp pillerinin çalışma ömrünün 8 ila 10 yıl arasında olduğunu belirten Erdem, uzman hekimlerin pilin yakın zamanda değiştirilmesini önerdiğini kaydetti.

2023'te prostat kanseri teşhisiyle geçirdiği ameliyat sonrası sorunlarının sürdüğünü, tutuklanmadan önce başladığı karaciğer yetmezliği tedavisinin yarım kaldığını anlatan eski başkan, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Heyeti raporuyla yüzde 100 sürekli engelli kartı aldığını dile getirdi. Erdem, “Sürekli tıbbi kontrol altında bulunmam gerekirken, malumunuz bulunduğum ortamlar tedavimin sürdürülebilmesi için uygun değil” dedi.

'Attığımız imzalardan dolayı bugün yargılanıyoruz'

Hakkındaki suçlamaları reddeden Erdem, savunmasında 2009-2014 arasında Nilüfer'de yoğun bir yapılaşma yaşandığını, kat sahiplerinin konutlarına bir an önce yerleşmek istemesi üzerine sorumluluk alarak kullanma izinlerini imzaladıklarını anlattı. 2016 ve sonrasında Büyükşehir Belediyesi'ne kentsel dönüşüm konusunda verilen parsel bazında emsal artırma yetkisinin, Nilüfer gibi yeni gelişme bölgelerinde öncelikle ve yoğun biçimde uygulanmasının büyük sorunlar yarattığını savundu. 2018'de değişen Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin yol açtığı olumsuzluklar ve kat mağduriyetleri için alınan sorumluluklara işaret eden Erdem, “attığımız imzalardan dolayı bugün yargılanıyoruz” dedi.

İddianamedeki “tek imza” yöntemine de değinen eski başkan, bu yetkinin dönemin Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından “Koordinatör Belediye Başkan Yardımcısı” sıfatıyla kendisine verildiğini söyledi. Erdem'in aktardığına göre, Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nin istediği bilirkişi raporunda, devredilen yetkilerin kullanımı dikkate alındığında mevzuata uygun hareket edildiği değerlendirildi. Uygulamalardan önce sürecin tüm muhatapların onayıyla tamamlandığını belirten Erdem, buna rağmen yalnızca kendisinin ve bazı müteahhitlerin yargılandığını öne sürdü.

'MASAK raporunda aleyhime bir tespit de bulunmamaktadır'

Bir önceki duruşmada dinlenen tanıkların çelişkili ifadeler verdiğini ve kendisine kumpas kurulduğunu iddia eden Erdem, suç örgütü yöneticiliği isnadının, koordinatör başkan yardımcısı ve belediye başkanı olarak yasal yetkileri mevzuat çerçevesinde kullanmasından kaynaklandığını savundu. HTS kayıtları ve MASAK raporları incelendiğinde, örgüt üyesi olarak adlandırılan kişiler arasında süreklilik gösteren bir ilişki ya da maddi ilişki bulunmadığını söyleyen eski başkan, “MASAK raporunda aleyhime bir tespit de bulunmamaktadır” ifadesini kullandı.

Siyasetten çekildiğini ve artık emekli hayatı yaşamak istediğini söyleyen Erdem, 5 yaşındaki oğlu ve ailesiyle her şeyden uzak yaşamaya hazırlanırken iftiralar ve asılsız iddialar sonucu 1 yıldır tutuklu olduğunu anlattı. Dosyadaki iddiaların somut ve kesin delillere dayanmadığını savunan eski başkan, “isnat edilen suçların hiçbirini kabul etmiyorum” dedi.

Yurt dışına çıkışının kaçma girişimi olarak nitelendirilmesini doğru bulmadığını da söyleyen Erdem, “Pasaportumun yurt dışı çıkış yasağı sisteme işlenmediğinde geriye döndüm. Benim kaçma girişimim olsaydı bundan önce 2 defa yurt dışına gezi için çıkmıştım. Bu nedenle tahliyemi, aksi halde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum” diye konuştu. Mahkeme heyeti, diğer sanıkları ve avukatlarını da dinledikten sonra kararını açıklayarak duruşmayı erteledi.