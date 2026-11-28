Hafızlığın belge almakla sona ermediğini, aksine yeni bir sürecin başladığını belirten İyişenyürek, "Hafızlık tamamlandı diye Kur'an ile yol arkadaşlığınız tamamlanmış değildir. Bilakis asıl şimdi başlıyor. Hafız olmak bir şereftir. Hafız kalmak bir mücadeledir. Hafızlığı yaşamak ise bir ömürlük kulluk vazifesidir. Ezberlediğiniz ayetler sadece dilinizde değil, ahlakınızda ve davranışlarınızda da yaşasın." dedi. Mevlana'nın Mesnevi'sinden aktardığı öğütlerle Kur'an'ın hayatın merkezinde yer alması gerektiğini vurgulayan İyişenyürek, merasimin hayırlara vesile olmasını diledi, tüm hafızları ve ailelerini tebrik etti.