CHP'den istifa ederek siyasi yoluna bağımsız devam etme kararı alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin yürütülen tartışmalar ve kulis senaryoları hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kulislerde adı farklı ittifak ve adaylık formülleriyle anılan Yavaş, gündemdeki iddialara doğrudan yanıt verdi. Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir durumun gündeminde bulunmadığını belirterek, "Öncelikli olarak Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Mayıs 2028 yılında yapılması beklenen genel seçimlerde gözler Yeni Parti'nin cumhurbaşkanlığı adayına çevrildi.

Daha önce yaptığı birçok açıklamada tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu aday olarak işaret eden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, adaylık için başka bir tarihi gösterdi.

Özel, cumhurbaşkanı adayına ilişkin tartışmalara yönelik 4 Aralık Cuma günü Ankara'da düzenleyeceği basın toplantısında önemli açıklamalar yapacağını söyledi.

Siyaset kulislerinde ise CHP'den istifa ederek siyasi hayatını bağımsız olarak devam edeceğini belirten Mansur Yavaş'ın aday olacağı yönünde iddialar yer aldı.

MANSUR YAVAŞ'TAN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Mansur Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi bir gündeminin bulunmadığını belirtti.

Yavaş, isminin geçtiği cumhurbaşkanlığı adaylığı spekülasyonlarının hiçbirinde yer almadığını söyledi.

"YAPILAN SENARYOLARIN HİÇBİRİNDE BEN YOKUM"

Gazetecilerin adaylık sorusunu yanıtlayan Mansur Yavaş, şöyle konuştu:

“"Benim hiç ilgim olmadan yapılan bu senaryoların hiçbirisinde ben yokum. 5 yıl boyunca 'aday kim olacak?' tartışması yapıldı. O seçim bitti, şimdi gene aynı tartışmalar devam ediyor.

Oysa biz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyız, Ankara'nın da gerçekten çözülemeyen ve çözülmeyi bekleyen birçok sorunu var. Biz onlara odaklandık ve odaklanmaya da devam edeceğiz.”

"BİZİM BÖYLE BİR GÜNDEMİMİZ YOK"

“Bizim böyle bir gündemimiz asla yok. Çünkü böyle bir gündeme girdiğiniz zaman, haklı olarak ayağı taşa takılan vatandaş veya bir şekilde dört dörtlük hizmet yaptığımızı iddia etmiyoruz.

Eksiğimizi gören vatandaş hemen şu soruyu soracak: 'Sen Ankara'nın işini halledemeden ülke yönetmeye mi kalkıyorsun?' Dolayısıyla bizim böyle bir gündemimiz yok.”

"ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ ANKARA"

Öncelikli hedeflerinin Ankara halkın verdikleri sözleri yerine getirmek olduğunu vurgulayan Yavaş, "Ulaşım probleminden tutun, Ankara'nın birçok problemi var; bunları da çözmek için çalışmalara devam ediyoruz." şeklinde konuştu.