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Kalp merkezlerine yeni düzenleme

Kamu, üniversite ve özel sektör bakımından bölgesel ihtiyaçları, hizmet verilen nüfusun ihtiyaçları ve hizmet verilen nüfusun bu alandaki öncelikli ihtiyaç ve beklentilerine yönelik kalp merkezlerinin mevcut durumu ile ileriye dönük planlamaların iyileştirilmesi amacıyla "Kalp Merkezleri Genelgesi" hazırlandı.

19 Temmuz 2019 Cuma 09:50
Kalp merkezlerine yeni düzenleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla yayımlanan ve 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderilen genelgede, kalp merkezlerinin kuruluşu ve çalışmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Bu kapsamda, kalp cerrahisi ve girişimsel kardiyoloji hizmetlerinin planlanması için kalp ve damar cerrahisi, kardiyoloji, çocuk kalp ve damar cerrahisi ve çocuk kardiyoloji uzmanlarından oluşturulan "Kalp ve Damar Hastalıkları Bilimsel Çalışma ve Değerlendirme Komisyonu" kuruldu.

Türkiye'nin kalp-damar haritası çıkarılacak

Türkiye'nin kalp ve damar hastalıklarının coğrafi yapısı, nüfus hareketleri, yetişmiş sağlık insan gücü ve güncel uluslararası kılavuzlar da göz önüne alınarak komisyon tarafından kalp ve damar hastalıklarına yönelik planlamalar hazırlandı.

Buna göre, girişimsel kardiyoloji ve açık kalp cerrahisinin birlikte yapıldığı "Kalp Merkezleri"nin tanımı yapıldı.

Düzenlemeyle, Türkiye'de kalp hastalığına bağlı ölüm ve sakatlıkların önemli ölçüde azaltılması, hastalığa bağlı oluşan etkilere daha az maruz kalınması, hastalık sonrası yaşam kalitesinin yüksek seviyede tutulması, kalp hastalarının hastanede yatış sürelerinin kısaltılması, daha sonraki destek tedavi ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan hasta sayısının ve tedavi sürelerinin azaltılması ve tüm bunlara bağlı olarak maliyetlerin önemli oranda düşürülmesine katkı sağlanacak.

Uygulamada, etkin bir koordinasyon sağlanarak girişimsel kardiyoloji ve açık kalp cerrahisi gerektiren hastalara verilecek sağlık hizmetlerinin zamanında, kaliteli, etkili, hızlı, erişilebilir ve hakkaniyetli bir şekilde sunulması hedefleniyor.

"Yeni kurulacak kalp merkezleri ile koordinatör hastane belirlenecek"

Düzenlemeye göre, kalp krizi hastalarına müdahale eden mevcut kalp merkezleri yeniden tescil süreci içine alınacak ve bu süreç Bakanlık bünyesinde bilimsel çalışan, akademik nitelikte bir komisyon marifetiyle yürütülecek.

Bu merkezlerin kardiyoloji kliniği yanında kalp damar cerrahisi kliniği de bulundurması zorunluluk haline getirilecek, söz konusu merkezlerin sağlık, insan gücü ve hizmet sunumu olarak nitelikleri artırılacak.

Kalp merkezlerinin tanı ve tedavilerindeki başarı oranları uluslararası kabul görmüş göstergeler kapsamında ölçülmeye başlanacak ve idealin altında klinik sonuçları bulunan merkezler denetim altına alınacak.

Yeni kurulacak kalp merkezlerinin kurulum ölçütleri tekrar tanımlanmış olup kalp merkezlerinin belli şehir ve bölgelerde yoğunlaşmasının önüne geçilecek ve mevcut kaynakların ülke sathında daha hakkaniyetli dağılımı sağlanacak.

Kalp merkezlerindeki tanı ve tedavi hizmetlerinin tıbbi konseyler marifetiyle yürütülmesi zorunluluk haline getirilecek, hastaların ülke sathında standart olarak daha bilimsel ve çok taraflı değerlendirilmesi imkanı sağlanacak.

Yeni kurulacak kalp merkezleri için koordinatör hastane belirlenecek. Yetişmiş sağlık insan gücü ve ileri tecrübeye sahip merkezler ile yeni merkezler arasında eğitim ve tecrübe paylaşım süreçleri ve iş birlikleri artırılacak. 

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:50
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