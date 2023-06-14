Kalp krizlerinin sebebi Covid-19 aşıları mı? Uzmandan çarpıcı açıklama!

Yaşanan Kovid salgınının ardından artan kalp krizi vakaları paniğe sebep oldu. Yaşanan kalp krizi vakalarının sebebinin Kovid aşıları olduğu iddia edilirken Kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Yusuf Kalko'dan çok ciddi ve sert uyarılar geldi. 'Çok önemli şeyler anlatacağım' diyerek söze başlayan Kalko, kovid ve kovid aşısından sonra kalp krizi sayılarının arttığını söyledi.

Kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Yusuf Kalko yayınladığı videoda kovid ve kovid aşısından sonra kalp krizi sayılarının arttığını söyledi.

Kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Yusuf Kalko yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Son zamanlarda dikkat ettiniz mi çevrenizde insanlar kalp krizi geçirmeye hatta ölmeye başladı. Acaba neden. Ben burada şeytanın avukatlığını yapıyorum. Son 3-4 yıldır kovidden önce covidden sonra diye hayatımız ikiye ayrıldı. Biz kalp damar doktorları ya da cerrahları olarak biz kalp krizini ikiye ayırmalıyız, covidden önce covidden sonra diye. Hepimiz covid geçirdik ya da aşı olduk. Bakın bu kadar kalp krizi yada ölüm görüyor muyduk? Şuanda çok fazla sayıda var.

AŞI OLAN ASPİRİN ALSIN!

Kalp çok önemli bir organ motor olmadan araba gitmez. Buradan insanlara sesleniyorum Allah aşkına kalbinizi kontrol ettirin düzenli doktor kontrolüne gidin. Midenizde bir rahatsızlık yoksa kontrolsüz tansiyonunuz yoksa en kötüsü bir tane bebe aspirin alın. Aşı olanlara sesleniyorum mutlaka aspirin alın geçen gün sağlık bakanı laf arasında bir şey söyledi gözden çok kaçtı bu.

KALP KRİZLERİ ARTTI!

Covid aşısının ve covidin uzun dönem etkilerini bilmiyoruz dedi. Bakın ben size söylüyorum bilimsel bir çalışma yapmadım ama mutfaktan sesleniyorum sahadan sesleniyorum covid ve covid aşısı kalp krizini arttırdı. Lütfen kalp muayenenizi düzenli olun."

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