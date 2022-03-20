Kalp krizleri neden artıyor? 15 yaşındaki lise öğrencisi kalp krizine yenik düştü

Alınan bilgiye göre İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Mushaf Aksoy (15) akşam saat 23.30 sıralarında rahatsızlandı.

Kartepe Gazetesi'ndeki habere göre, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Mushaf, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Mushaf’ın acı haberi sevenlerini derinden üzdü.

İzmit Akpınar Toki Konutları’nda ikamet eden raf ustası Selman Aksoy ile Maşallah Aksoy çiftinin 5 çocuğundan biri olan Mushaf’ın cenazesi Topçular Necatibey Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

Son zamanlarda artan kalp krizleri ise dikkat çekiyor.