Kalp krizinde hayat kurtaran basit yöntem!

Miyokardiyal infarkt olarak da ifade edilen kalp krizi; kalbin oksijen ve besin desteğinden sorumlu koroner damarlardaki tıkanıklık veya aşırı daralmalara bağlı olarak kalp kasına kan akışının kesilmesi durumudur. Kalp krizi, Türkiye’de ve birçok ülkede ölüm nedenlerinin en başında yer alan bir sağlık problemidir.

İşte şaşırtıcı ve alışılmamış bir yöntem olan iğne ile kalp krizinden kurtulma yöntemi…

Hayatı kurtarmak için kan dökme yöntemi, Çin tıbbının geleneksel bir metodudur. Pratik uygulaması % 100 etkilidir ve insanları kalp krizi etkilerinden kurtarabilir.

Çinli bir profesör iğne ile yaptığı işlemle kalp krizinden kurtulunabileceğini iddia ediyor. İşte şaşırtıcı ve alışılmamış bir yöntem olan iğne ile kalp krizinden kurtulma yöntemi…