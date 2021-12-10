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Aktüel Kalp krizinde hayat kurtaran basit yöntem!
Aktüel

Kalp krizinde hayat kurtaran basit yöntem!

Çinli bir profesör iğne ile yaptığı işlemle kalp krizinden kurtulunabileceğini iddia ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 23:18:00 - 2021-12-10 23:20:17
Kalp krizinde hayat kurtaran basit yöntem!

Miyokardiyal infarkt olarak da ifade edilen kalp krizi; kalbin oksijen ve besin desteğinden sorumlu koroner damarlardaki tıkanıklık veya aşırı daralmalara bağlı olarak kalp kasına kan akışının kesilmesi durumudur. Kalp krizi, Türkiye’de ve birçok ülkede ölüm nedenlerinin en başında yer alan bir sağlık problemidir. 

İşte şaşırtıcı ve alışılmamış bir yöntem olan iğne ile kalp krizinden kurtulma yöntemi…

Hayatı kurtarmak için kan dökme yöntemi,  Çin tıbbının geleneksel bir metodudur. Pratik uygulaması % 100 etkilidir ve insanları kalp krizi etkilerinden kurtarabilir.

Çinli bir profesör iğne ile yaptığı işlemle kalp krizinden kurtulunabileceğini iddia ediyor. İşte şaşırtıcı ve alışılmamış bir yöntem olan iğne ile kalp krizinden kurtulma yöntemi…

  • Sakin olun. Kalp krizi geçiren kişiyi hareket ettirmeyin, çünkü hastayı hareket ettirirseniz, hastanın kılcal damarları patlayacak ve bu da beyin kanamalarına yol açacaktır.
  • Evde bir şırınga iğnesi varsa size yardımcı olacaktır.
  • Kan çıkmıyorsa parmaklarınızla hastanın parmaklarını sıkarak kanın akmasını sağlayın. Tüm parmaktan kan geldikten birkaç dakika sonra hastanın bilinci yerine gelecektir.
  • Eğer hastanın ağzında herhangi bir yamukluk varsa, kulaklarını kızarana kadar sıkın bu hastanın bilincini yerine getirmesine yardımcı oluyor.
  • Ardından her bir kulak memesinden ikişer damla kan gelene kadar her kulak memesine de iki kez iğne batırın. Hastanın bilincini açık tutmak için bu işlemi yapacaksınız. Yapılan tüm bu müdahalelerin ardından hasta en yakın sağlık kuruluşuna götürülmelidir.

 

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