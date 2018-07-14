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Kalp krizi riskini azaltmak için yürüyün

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Turgay Burucu 30 dakikalık spor amaçlı yürüyüşün kalp krizi riskini yarı yarıya indirdiğini belirtti.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 23:37
Kalp krizi riskini azaltmak için yürüyün

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Turgay Burucu, sağlık açısından sayısız faydaları olan sporun yanlış yapılması durumunda kalbe yarardan çok zarar verebileceğini söyledi. Düzenli egzersizin yani spor yapmanın kalp krizi riskini yarı yarıya azalttığını kaydeden Dr. Burucu, "Hatta kalp krizi geçirenlerde iyileşmeyi kolaylaştırır. Düzenli egzersiz sayesinde, acil durumlarda kalp hızını yavaş yavaş arttıran ve kalbin zarar görmesini engelleyen bir mekanizma gelişir. Kalp kası düzenli egzersizle daha fazla çalışmaktadır. dedi.

Dr. Burucu, "Kalp kasının daha çok çalışması için ise daha fazla kana ihtiyacı vardır. Bu da kalbi besleyen koroner damarların gelişmesini, yeni oluşacak damarlarla kalbin bir ağ gibi kuşatılıp daha sağlıklı ve sağlam çalışmasını sağlar. Oluşan ve oluşacak damarların ötesinde, doğal by-passlar meydana gelir ve kişi kalp krizi riskine karşı daha korunaklı olur" diye konuştu.

HAFTADA 150 DAKİKA

Sporun sağladığı tüm bu nimetlerinden yararlanmak ve kalp damar sağlığını korumak için koşmak ya da spor salonlarındaki programlara dahil olmak gerekmediğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Burucu, "Sadece düzenli ve tempolu yürümek de sporun bu faydalı etkilerinden yararlanmanızı sağlar" diye konuştu.
Günde 30 dakika hızlı olarak yürüyün, bu yeter. Tüm günün yorgunluğunu bahane etmeden, evde ya da işte sarf edilen enerjiye ilaveten her birey kendine günde en az 30 dakika ayırmalı ve açık havada tempolu saatte 5-6 km hızla yürüyüş yapmalıdır. Kalp sağlığı için 1 saat boyunca 5 km yürüyüş idealdir. Yani en az haftada 150 dakika yürüyüş yapılması önerilmektedir. Ama sakın alışveriş merkezlerinde mağaza gezerken yaptığınız yürüyüşle karıştırmayın. Zira kalbe en yararlı yürüyüş, oksijenli ortamda ve tempolu yapılan yürüyüştür" uyarısında bulundu.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 23:37
  1. spor
  2. yürüyüş
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