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Sağlık Kalp krizi ile ilgili yeni keşif!
Sağlık

Kalp krizi ile ilgili yeni keşif!

Yeniakit Publisher
2023-06-03 11:16:00 -
Kalp krizi ile ilgili yeni keşif!

Yapılan geniş kapsamlı bir çalışma, kalp krizinin beyin fonksiyonları üzerindeki etkisini inceledi ve kalp krizinin ilerleyen yıllarda beyin fonksiyonlarının normalden daha hızlı gerilemesine neden olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, kalp krizinden sonra beyin fonksiyonlarında yaşanan bu gerilemenin 6 ile 13 yıl arasında bir zihinsel yaşlanmaya eşdeğer olduğunu belirtti.

Bilim insanları, kalp krizinin ani bilişsel sorunlara yol açmadığını ancak ilerleyen yıllarda beyin fonksiyonlarının normalden daha hızlı gerilemesine sebep olduğunu tespit etti.

Araştırmacılar, kalp krizinin beyin fonksiyonlarının üzerindeki etkisini görmek için 50 yıl boyunca yürütülen çalışmaları inceleyerek 1971-2019 döneminde yetişkinlerle gerçekleştirilen 6 çalışmanın analizini yaptı.
Araştırmanın yazarları, kalp krizinden sonra beyin fonksiyonlarında yaşanan bu gerilemenin 6 ile 13 yıllık zihinsel yaşlanmaya eş değer olduğunu belirtti.

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesinde nöroloji doçenti Michelle Johansen, çalışmanın "kalp krizini önlemenin yaşlı bireylerde beyin sağlığını korumak için bir strateji olabileceğini gösterdiğini" kaydetti.

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