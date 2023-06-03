Kalp krizi ile ilgili yeni keşif!

Yapılan geniş kapsamlı bir çalışma, kalp krizinin beyin fonksiyonları üzerindeki etkisini inceledi ve kalp krizinin ilerleyen yıllarda beyin fonksiyonlarının normalden daha hızlı gerilemesine neden olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, kalp krizinden sonra beyin fonksiyonlarında yaşanan bu gerilemenin 6 ile 13 yıl arasında bir zihinsel yaşlanmaya eşdeğer olduğunu belirtti.