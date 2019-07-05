Kalp krizi geçiren sürücü zincirleme kazaya sebep oldu
TEM'de bir sürücü seyir halindeyken kalp krizi geçirdi ve direksiyon hakimiyetini kaybetti.05 Temmuz 2019 Cuma 10:37
Otomobilin sürücüsü, TEM Otoyolu Avcılar Gişeleri mevkisinde rahatsızlanarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Zincirleme kazaya sebep olan sürücüye ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye götürüldü.
Zincirleme kazada 4 araçta hafif hasar oluşurken, güzergahta bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
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