0553 313 94 23

Kalp krizi geçiren sürücü zincirleme kazaya sebep oldu

TEM'de bir sürücü seyir halindeyken kalp krizi geçirdi ve direksiyon hakimiyetini kaybetti.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:37
Kalp krizi geçiren sürücü zincirleme kazaya sebep oldu

Otomobilin sürücüsü, TEM Otoyolu Avcılar Gişeleri mevkisinde rahatsızlanarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Zincirleme kazaya sebep olan sürücüye ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye götürüldü.

Zincirleme kazada 4 araçta hafif hasar oluşurken, güzergahta bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:37
  1. TEM Otoyolu Avcılar Gişeleri mevkisi
  2. sağlık ekipleri
  3. zincirleme trafik kazası
  4. kalp krizi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya’da yaşayan kampüs projesi
    1. Sakarya’da yaşayan kampüs projesi
    2. Büyükelçiler Adıyaman’ı gezdi
    3. İlkokula başlama yaşında yeni dönem!..
    4. Alparslan Kuytul hakkında flaş gelişme!
    5. Hayvana eziyet tartışmasında..
    6. Sakarya Uygulamalı Bilimler..
    7. Ankara merkezli PKK/KCK operasyonu
    8. AKMER başkanı Hamza Er'in annesi Elmas..
    9. Başkan Yılmaz: "Türk dünyası ile dost..
    10. Özdebir: Piyasayı kamu bankaları..
    11. Ilıca Termal Tatil Köyü Projesi tekrar..
    12. Sportif amatör olta avcıları adalarda..
    13. 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı
    14. Cuma hutbesinde ahlak vurgusu:..
    15. Vali Toprak’tan, çocuklara sevgi dolu..
    16. Kızkalesi sahilinde ödüllü çöp toplama..
    17. "Dünya Nüfus Günü"nde Türkiye verileri..
    18. Tarihi mekanlarda tek yön uygulaması
    19. Borsa güne yatay başladı
    20. Bir ülkede daha tüm FETÖ okulları..
    21. Koçarlı Bağarcık, ekoturizm merkezi..
    22. Diyarbakır’ın eğitim kapısı
    23. Taşeron asgari ücret zammı en son..
    24. İsrail'de neler oluyor? Yahudiler..
    25. Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde..
    26. 13. Uluslararası Basketbol Antrenör..
    27. Türk Kızılayından Endonezyalı..
    28. YÖK’ten vakıf üniversiteleri için..
    29. Yaz okulu, çocukların tatil sevinci..
    30. Gündemi sarsan yeni parti gelişmesi: O..
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"