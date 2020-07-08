Kalp krizi geçiren itfaiye eri kurtarılamadı
Zonguldak Belediyesi'nde görevli olan itfaiye eri Mehmet Yıldız, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde 9 yıldır görev yapan 49 yaşındaki Mehmet Yıldız, görev için yola çıktığı sırada itfaiye aracında fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Yıldız, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Mehmet Yıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Yıldız’ın ölümü mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Yıldız’ın yarın itfaiye müdürlüğü önünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.