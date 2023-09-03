Kalp krizi, bir gün önceden tespit edilebilecek! Bakın nasıl

ABD’nin Los Angeles kentindeki Smidt Kalp Enstitüsü’nde yapılan yeni bir araştırma, kalp krizinin bir gün önce uyarı verebileceğini ortaya koydu.

Araştırma ekibine liderlik eden Summet Chugh ve ekibi, yaşları 18 ve 85 arasında değişen hastaları kapsayan iki ayrı çalışmanın verilerini inceledi. Söz konusu çalışmalardaki hastalar ani kalp durması geçirmiş kişilerdi. Hastalarda krizden önce gösterdikleri semptomlara bakıldı.

Araştırma ekibi iki grubu kıyaslamak için benzer uyarı işaretleri gösteren ama kalp krizi geçirmeyen insanları da inceledi.

Hakemli bilimsel dergi Lancet Digital Health’te yayınlanan bulgulara göre kalp krizinden önce kadınlarda nefes darlığı, erkeklerde ise göğüs ağrısı görülüyor. Her iki cinsiyette de görülen ama diğerleri kadar yaygın olmayan uyarı işaretleri arasında ise nöbet benzeri olaylar ve anormal terleme yer alıyor.

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Ani kalp krizlerini önleyebilir

Araştırmacılar, bu işaretleri anlamanın yüzde 90 oranında ölümcül olan ani kalp krizlerini önlemede doktor ve hastalara yardımcı olabileceğini düşünüyor.