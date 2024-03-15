Kalp hastası vatandaş için ambulans helikopter havalandı
Şırnak'ta kalp yetmezliği olan hasta ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde kalp rahatsızlığı yaşayan hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.
Silopi ilçesinde yaşayan İdris Oflas (57), hızlı kalp çarpıntısı şikayeti ile ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Oflas, kalp yetmezliği (ventriküler taşkardi) tanısı ile ileri tetkik ve tedavi için tahsis edilen ambulans helikopterle Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO