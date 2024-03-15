  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kalp hastası vatandaş için ambulans helikopter havalandı
Yerel

Kalp hastası vatandaş için ambulans helikopter havalandı

Yeniakit Publisher
2024-03-15 18:04:00 - 2024-03-15 18:09:26

Şırnak'ta kalp yetmezliği olan hasta ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kalp rahatsızlığı yaşayan hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

Silopi ilçesinde yaşayan İdris Oflas (57), hızlı kalp çarpıntısı şikayeti ile ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Oflas, kalp yetmezliği (ventriküler taşkardi) tanısı ile ileri tetkik ve tedavi için tahsis edilen ambulans helikopterle Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Ambulans helikopter yaşlı hasta için havalandı
Ambulans helikopter yaşlı hasta için havalandı

Yerel

Ambulans helikopter yaşlı hasta için havalandı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Helikopter ambulans 86 yaşındaki hasta için havalandı
Helikopter ambulans 86 yaşındaki hasta için havalandı

Yerel

Helikopter ambulans 86 yaşındaki hasta için havalandı

Türkiye nereden nereye! Ambulans uçak Van'daki hasta için havalandı
Türkiye nereden nereye! Ambulans uçak Van'daki hasta için havalandı

Yerel

Türkiye nereden nereye! Ambulans uçak Van'daki hasta için havalandı

Ambulans uçak 3 aylık bebek için havalandı
Ambulans uçak 3 aylık bebek için havalandı

Yerel

Ambulans uçak 3 aylık bebek için havalandı

Türkiye nereden nereye! Ambulans helikopter hamile kadın için havalandı
Türkiye nereden nereye! Ambulans helikopter hamile kadın için havalandı

Yaşam

Türkiye nereden nereye! Ambulans helikopter hamile kadın için havalandı

Bakan Koca ‘Dünyada başka örneği yok’ diyerek açıkladı! Rehin bırakan hastanelerden hasta için uçan ambulanslara
Bakan Koca ‘Dünyada başka örneği yok’ diyerek açıkladı! Rehin bırakan hastanelerden hasta için uçan ambulanslara

Gündem

Bakan Koca ‘Dünyada başka örneği yok’ diyerek açıkladı! Rehin bırakan hastanelerden hasta için uçan ambulanslara

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23