Filmde Ajan 007’yi canlandıran Roger Moore ile Melina Havelock rolündeki Fransız oyuncu Carole Bouquet, sarı renkli Citroën 2 CV 6 ile sinema tarihinin akıllarda yer eden otomobil kovalamacalarından birine imza attı. Yunanistan’ın Korfu Adası’nda çekilen, ancak hikâyede İspanya’nın Madrid çevresindeki kırsal bölgelerde geçen sahnelerde Citroën 2 CV, virajlı ve dik yollardaki sıra dışı manevraları, atlayışları ve akrobatik hareketleriyle öne çıktı. James Bond’un alışıldık yüksek performanslı otomobillerinin aksine mütevazı bir modelin böylesine iddialı aksiyon sahnelerinde yer alması, Citroën 2 CV’nin sinema dünyasındaki unutulmaz konumunu daha da güçlendirdi. Filmin zorlu aksiyon sahnelerine uyum sağlayabilmesi için İngiltere’de üç adet Citroën 2 CV özel olarak hazırlandı. Aksiyon sahnelerinin ünlü koreografı Rémy Julienne tarafından kurgulanan akrobasi sahneleri için otomobillerin dayanıklılığını ve performansını artıracak kapsamlı teknik düzenlemeler yapıldı. Dışarıdan bakıldığında Citroën 2 CV’nin karakteristik tasarımını taşıyan otomobiller, kaputlarının altında ise standart versiyonlarından farklı bir mekanik yapıya sahipti. Filmde kullanılan araçlara, Citroën Ami Super ve GS modellerinde de kullanılan 1.015 cc hacimli dört silindirli boxer motorlar yerleştirildi. Yoğun aksiyon sahnelerinin yarattığı zorlu koşullara karşı otomobillerin dayanıklılığını artırmak için güvenlik kafesi, motor ve şanzıman altı korumaları eklendi. Süspansiyon sistemi de güçlendirilerek yeniden düzenlendi. Gerçekleştirilen tüm bu teknik geliştirmelere rağmen Citroën 2 CV’nin kendine özgü siluetini ve sarı gövde rengini koruyan otomobiller, filmde gerçek bir aksiyon aracına dönüştü.