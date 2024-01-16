Kalp hastası Kıbrıs gazisinden kötü haber
Antalya'da yaşayan Kıbrıs gazisi Kerim Ulusoy, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Aslen Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Çığlık Mahallesi'nden olan Kıbrıs Gazisi Kerim Ulusoy, kalbine yenik düştü. Kıbrıs'ta alınan zaferle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bağımsızlığını kazanmasının mimarlarından olan Ulusoy'un bir süredir kalp rahatsızlığının bulunduğu öğrenildi. Ölümüyle ilçe halkını ve sevenlerini üzen Gazi Ulusoy, bugün ikindi namazının akabinde Çamlı Mezarlık'ta toprağa verilecek.