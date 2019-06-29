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Kalp hastalıklarını önlemek mümkün mü?

Alınacak birkaç tedbirle bütün bir hayatınız boyunca kalp hastalıklarına yakalanma riskinizi bir hayli azaltabilirsiniz.

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:23
Kalp hastalıklarını önlemek mümkün mü?

Kalp hastalıkları modern çağın en tehlikeli hastalıkları arasında yer alıyor. Peki, bu hastalığa yakalanmamak mümkün mü? Uzmanlar, yaşam şeklinin değiştirilmesi ve sağlıklı beslenmenin başköşeye oturtulmasıyla kalp hastalığı riskinin bir hayli azaldığını ortaya koymuştur.

Kalp hastalığı risk grubu nedir?

45 yaş üstü erkeklerin kalp krizi geçirme ihtimali daha yüksektir.

Yapılan araştırmalar kadınlardaki östrojen hormonunun kalp hastalıkları riskini bir hayli azalttığını ortaya koymuştur. Bu nedenle kalp hastalığı erkeklerde kadınlardan çok daha sık görülür.

Ailesinde kalp hastası olanların kalp hastalığına yakalanma ihtimalleri daha fazladır.

Kalp hastalığı riskini azaltmak mümkün mü?

Kalp hastalıklarının en temel sorunu yüksek tansiyondur. Şayet yüksek tansiyon hastasıysanız ve kalp krizi geçirmek istemiyorsanız mutlaka tedavi olmanız gerekiyor. Tansiyonunuzu normal değerlere çekmek içinse yalnızca ilaç kullanmanız yeterli değil. Tansiyon sorunundan kurtulmak için beslenme şeklinizi gözden geçirmelisiniz.

Sağlıklı beslenmek ilk şart

Yüksek tansiyon ve kötü kolesterol kalp damarlarının tıkanmasına böylelikle de kalp krizine yol açıyor. Aslına bakılırsa kalp hastası olmamak için doğru beslenmek ilk ve en temel kural.

Obezite tehlike saçıyor

Beslenme kalp hastalığı riskini arttıran en önemli faktör dedik. Bu nedenle aşırı kilolu olanlar kalp hastası olma konusunda ciddi adaylardır. Bu nedenle sağlıklı bir kiloda olmak kalp hastalığı riskini azaltır.

Spor önemli

Hareketsizlik alınan kiloların en önemli sebebidir. Kalp hastası olmak istemiyorsanız yediğinize içtiğinize özen gösterdiğiniz gibi spor yapmak için de zaman bulun. Sağlıklı bir beden için su, dengeli beslenme neyse spor yapmak da o derece önemlidir.

Stresten uzak durun

Modern çağın getirisi hiç kuşkusuz stres. Toplu taşıma araçları kullanılırken bile insanlar çoğu zaman strese girer. Hayatınızdan stresi atmanız daha doğrusu stres kaynaklarını görmezden gelmeniz çok önemli. Bu maddeyi söylemesi kolay uygulaması zor. Ama sağlıklı bir hayat için stres yönetiminin öğrenilmesi çok önemli.

Uyku çok önemli

Bilim insanları sağlıklı bir beden için yetişkinlerin günde 8 saat uyumaları gerektiğini vurguluyor. Sürekli olarak 8 saatten az uyumak vücuda birçok zarar veriyor. Bu zararlardan biri de kalp hastalığı...

Kötü alışkanlıklara son

Sağlıklı bir beden için sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmak son derece önemli.

 

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 14:23
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