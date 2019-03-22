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Kalp hastaları dikkat

Eskişehir Özel Gürlife Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr.

22 Mart 2019 Cuma 11:23
Kalp hastaları dikkat

Eskişehir Özel Gürlife Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Dinç, mevsim geçişlerinde kalp hastaları için önem arz eden tavsiyelerde bulundu. Dinç, risk grubundaki insanların mevsim geçişlerinde yaygın olarak görülen nezle, zatürre gibi hastalıkların kalp hastalarında daha ağır seyrettiğini belirtti.


Mevsim değişikliğinden kaynaklanan, hava sıcaklığının dengesiz seyrettiği son günlerde tansiyon ve kalp hastalarının dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Bu dönemlerde, hava sıcaklığının aniden düşerek soğumasından dolayı vücut ısısı ve metabolizmayı düzenlemek için kalbin daha ağır bir yük altına girmesine neden oluyor.


Konu hakkında bilgi veren Özel Gürlife Hastanesi İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Ahmet Dinç, soğukta kalp damarlarında spazm (büzüşme) ve ardından da kalp krizi gelebileceğini, soğuk algınlıklarında kalp hastalarının grip ilaçlarını kullanırken daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.



“Soğuk havaların etkisini azaltmak için vücudumuz daha fazla yağa ihtiyaç duyar”


Dinç, “Verilen bazı grip ilaçları, yüksek tansiyon, kalp ritim bozukluğu, kalp krizine yol açabilecek şekilde tehlike oluşturabilir. Mevsim değişikliğindeki soğuk havanın direk tansiyon arttırıcı etkisi nedeniyle, kalp hastalarının rüzgara karşı, özellikle de tok karnına yürümesi anjina pektoris denilen göğüs ağrılarına ve kalp krizine yol açabilir. Yağların vücudumuz için koruyucu tabaka oluşturma ve vücut ısısının değişimini dengeleme görevi nedeniyle, soğuk havaların etkisini azaltmak için vücudumuz daha fazla yağa ihtiyaç duyar” ifadelerini kullandı.



“Metabolizmanın düzenli çalışması için vücudu susuz bırakmayın”


İç hastalıkları Uzmanı Dinç, mevsim geçişlerinde metabolizmanın hızlandırılması için de önerilerde bulunarak, “Yağ yakımını sağlamak ve hızlandırmak için metabolizmanın en iyi çalıştığı sabah saatlerinde yeterli ve dengeli kahvaltı yapılmalı. Yağsız proteinler düzenli egzersizle birlikte kas gelişimine yardımcı olur ve metabolizmayı hızlandırır. Yağsız yoğurt, lor peyniri metabolizmayı hızlandırmak için etkili besinlerdir. Bunları dazla tüketmeye özen gösterelim. Sık beslenmek ve ara öğün yapmak metabolizmanın açlığa karşı önlem almasını sağlar. Tercihiniz posalı sebze ve meyvelerden yana olmalıdır. Mide şikayetiniz yoksa greyfurt, insülün seviyesini düşürerek yağ depolanmasını azaltarak, metabolizmayı hızlandırır. Omega 3 yağ asitleri kan şekerini dengeleyerek metabolizmayı hızlandırır. Yağlı balıklar (somon, hamsi, uskumru) bol tüketilmelidir. Günde 2 fincan yeşil çay içilmelidir. Metabolizmanın düzenli çalışması için vücudu susuz bırakmayın, en az 10 - 12 bardak su tüketin. Kas dokunuzu arttırın. Kaslar vücudumuzun enerji kaynağıdır. Ne kadar fazla kas dokusuna sahip isek metabolizma o kadar hızlı çalışır” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:23
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