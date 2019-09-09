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Kalorifer dairesinde ölü bulundu

Konya’nın Kulu ilçesinde bir kişi apartmanın kalorifer dairesinde ölü olarak bulundu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:27
Kalorifer dairesinde ölü bulundu

Konya’nın Kulu ilçesinde bir kişi apartmanın kalorifer dairesinde ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Kulu’nun Kemaliye Mahallesinde bir sitenin kalorifer dairesinde bulunan kalorifer kazanında temizlik ve bakım yaptığı iddia edilen Ömer Altunay (68), sabah saatlerinde kalorifer dairesine geldi. Bir ara çarşı merkezine gidip gelerek tekrar temizliğe devam ettiği belirtilen Altunay’a aynı apartmanda ikamet eden bir vatandaş çay vermek istedi. Kalorifer dairesine inen vatandaş, Ömer Altunay’u elindeki su hortumu açık yerde yatıyor gördü. Yaşlı adama seslenen apartman sakini, cevap alamaması üzerine komşulardan yardım istedi. Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Altunay’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı. Altunay’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:27
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