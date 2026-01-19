  • İSTANBUL
Gündem Kalleşlikte sınır tanımıyorlar! "Suriye hükümeti DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı" yalanı
Gündem

Kalleşlikte sınır tanımıyorlar! "Suriye hükümeti DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı" yalanı

Kalleşlikte sınır tanımıyorlar! "Suriye hükümeti DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı" yalanı

Suriye hükümetinin "DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığı" yönündeki iddia Dezenformasyona Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı.

Suriye'de sağlanan ateşkes sonrası özellikle sosyal medyada provokasyon girişimleri gerçekleşiyor.

Son olarak Suriye hükümetinin "DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığı" yönünde bazı iddialar ortaya atıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), tarafından bu iddialar yalanlandı.

 

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye'de yaşanan süreçte Türkiye'nin desteği ile Suriye ordusu tarafından DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakıldığı iddiası tamamen asılsızdır. DEAŞ'a karşı bölgede en güçlü mücadeleyi veren ve DEAŞ terör örgütüne bugüne kadar en büyük darbeyi vuran ülkenin Türkiye olduğu bilinen açık bir gerçektir. Kamuoyunun ve asırlardır aynı coğrafyayı, birçok müşterek değeri paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın bu tarz asılsız iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur."

 

Suriye ordusundan açıklama

Suriye ordusu ise YPG/SDG'nin Haseke'ye bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneden terör örgütü DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığını açıkladı.

Yorumlar

Hamdi

KANI BOZUK BU TÖRERİSLER ŞEREFSİZ DİR DÜRÜSTLÜK BEKLEMEK SAFLIKTIR
