Kalleşler iki çocuk annesi kadını hayattan kopardı
Gaziantep'te masum insanların hayatını düşünmeden silahla kavga eden şehir eşkıyaları, iki çocuk annesi Fatma Küçük'ü hayattan kopardı.
Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde iki şehir eşkıyası henüz belirlenemeyen nedenle birbirlerine silahla ateş etmeye başladı.
O sırada evinin önünde çay içen iki çocuk annesi Fatma Küçük'e (42) mermi isabet etti.
112 Acil Servis ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Küçük, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çalışma başlatan polis ekipleri, kavganın ardından kaçan şüphelilerden Mehmet Ö'yü (24) yakaladı.
Zanlı, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.