  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kalleşler iki çocuk annesi kadını hayattan kopardı
Gündem

Kalleşler iki çocuk annesi kadını hayattan kopardı

Gaziantep'te masum insanların hayatını düşünmeden silahla kavga eden şehir eşkıyaları, iki çocuk annesi Fatma Küçük'ü hayattan kopardı.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 15:02:00 -
Kalleşler iki çocuk annesi kadını hayattan kopardı

Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde iki şehir eşkıyası henüz belirlenemeyen nedenle birbirlerine silahla ateş etmeye başladı.

O sırada evinin önünde çay içen iki çocuk annesi Fatma Küçük'e (42) mermi isabet etti.

112 Acil Servis ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Küçük, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çalışma başlatan polis ekipleri, kavganın ardından kaçan şüphelilerden Mehmet Ö'yü (24) yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay