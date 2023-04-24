  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kalleş FETÖ'cü Cevheri’nin, dilinin altındaki baklayı Akit deşifre ediyor
Siyaset

Kalleş FETÖ'cü Cevheri’nin, dilinin altındaki baklayı Akit deşifre ediyor

Yeniakit Publisher
2023-04-24 14:39:00 -

Firari FETÖ'cü Cevheri Güven, örgütün seçim öncesinde Türkiye'de iç karışıklık çıkarmayı planladığını ifade etti.

Sümüklü Fetullah'ın sadık militanlarından firari FETÖ'cü Cevheri Güven, yurt dışından yayınladığı videolarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor.

Güven, 14 Mayıs seçimleri öncesinde, FETÖ'nün ortalığı karıştıracağını, kan döküleceğini, belki iç savaş bile çıkabileceğini ima etti.

Fakat firari FETÖ'cü, bunu Erdoğan’ın yapacağını söyleyerek hedef şaşırtmaya çalıştı.

Güven'in sözleri, "Demek ki FETÖ'nün böyle bir operasyonu var, dikkatli olunması gerekiyor" yorumlarına neden oldu. Bilindiği gibi daha önce de Cevheri Güven, "Erdoğan ortalığı karıştıracak" dediğinde, yine FETÖ'cü teröristler PKK'lılarla beraber farklı eylemler yaparak Türkiye’de bir karışıklık çıkartmaya çalışmışlardı. Güven'in Erdoğan üzerinden iç kargaşa iddiasında bulunması, aslında örgütün böyle bir planı olduğunu gözler önüne serdi. Seçim öncesinde yine aynı senaryonun oyuna konması, yetkililerin üst düzey güvenlik önlemi almaları gerektiğini de ortaya koydu.

Meral Akşener'in en yakınındaki isim itiraf etti: FETÖ esir aldı" target="_blank">
Meral Akşener'in en yakınındaki isim itiraf etti: FETÖ esir aldı
Meral Akşener'in en yakınındaki isim itiraf etti: FETÖ esir aldı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meral Akşener'in en yakınındaki isim itiraf etti: FETÖ esir aldı

FETÖ'nün 'Gölge Adalet Bakanı' Ahmet Can, Dallas'ta görüntülendi! İşte milyon dolarlık hayatı
FETÖ'nün 'Gölge Adalet Bakanı' Ahmet Can, Dallas'ta görüntülendi! İşte milyon dolarlık hayatı

Gündem

FETÖ'nün 'Gölge Adalet Bakanı' Ahmet Can, Dallas'ta görüntülendi! İşte milyon dolarlık hayatı

FETÖ’nün güncel yapılanmasında üst düzey görev üstlendi! O şüpheli hakkında karar
FETÖ’nün güncel yapılanmasında üst düzey görev üstlendi! O şüpheli hakkında karar

Gündem

FETÖ’nün güncel yapılanmasında üst düzey görev üstlendi! O şüpheli hakkında karar

7'li Masa'dan AB'ye PKK ve FETÖ sözü: Terörle mücadele yasasını değiştireceğiz
7'li Masa'dan AB'ye PKK ve FETÖ sözü: Terörle mücadele yasasını değiştireceğiz

Gündem

7'li Masa'dan AB'ye PKK ve FETÖ sözü: Terörle mücadele yasasını değiştireceğiz

Süleyman Soylu'dan kan donduran "FETÖ" iddiası! Başındaki isim şoke etti" target="_blank">
Süleyman Soylu'dan kan donduran "FETÖ" iddiası! Başındaki isim şoke etti
Süleyman Soylu'dan kan donduran "FETÖ" iddiası! Başındaki isim şoke etti

Medya

Süleyman Soylu'dan kan donduran "FETÖ" iddiası! Başındaki isim şoke etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23