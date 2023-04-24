Kalleş FETÖ'cü Cevheri’nin, dilinin altındaki baklayı Akit deşifre ediyor

Sümüklü Fetullah'ın sadık militanlarından firari FETÖ'cü Cevheri Güven, yurt dışından yayınladığı videolarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor.

Güven, 14 Mayıs seçimleri öncesinde, FETÖ'nün ortalığı karıştıracağını, kan döküleceğini, belki iç savaş bile çıkabileceğini ima etti.

Fakat firari FETÖ'cü, bunu Erdoğan’ın yapacağını söyleyerek hedef şaşırtmaya çalıştı.

Güven'in sözleri, "Demek ki FETÖ'nün böyle bir operasyonu var, dikkatli olunması gerekiyor" yorumlarına neden oldu. Bilindiği gibi daha önce de Cevheri Güven, "Erdoğan ortalığı karıştıracak" dediğinde, yine FETÖ'cü teröristler PKK'lılarla beraber farklı eylemler yaparak Türkiye’de bir karışıklık çıkartmaya çalışmışlardı. Güven'in Erdoğan üzerinden iç kargaşa iddiasında bulunması, aslında örgütün böyle bir planı olduğunu gözler önüne serdi. Seçim öncesinde yine aynı senaryonun oyuna konması, yetkililerin üst düzey güvenlik önlemi almaları gerektiğini de ortaya koydu.

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