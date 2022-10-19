Kallavi zam geldi! Gören "Eyvah eyvah" dedi

Bütçe tasarısına göre tapu, noter, pasaport, dijital vergi, lüks konut vergisine büyük zam gelecek. Gelecek yıl harçlardan toplam 107 milyar lira gelir gelmesi beklenirken, tapu harçlarından beklenen gelir 54.7 milyar lira olarak öngörüldü. 2023 yılı için memur mesai ücretleri de zamlandı. İşte o zamlar...

2023 yılı bütçe teklifine göre harçlardan bu yıl sonunda 75 milyar liralık bir gelir elde edilmesi öngörülüyor. 2023 yılında ise bu yıla göre beklenen gelir yüzde 42.7 oranında artışla 107 milyar 54 milyon lira olacak. Bu da harç ücretlerine ortalama yüzde 42 zam geleceği anlamına geliyor. Kamuya 2023 yılında ise taşıt alımına yine dev bütçe ayrıldı.

Tapu harçlarından gelecek yıl 54.7 milyar lira gelir beklenirken, yargı harçlarından 21.7 milyar lira, noter harçlarından 4.5 milyar lira, pasaport ve konsolosluk harçlarından 7.6 milyar lira, Trafik harçlarından 3.7 milyar lira ve diğer harçlardan da 13.9 milyar lira gelir elde edileceği öngörüldü. Yurtdışı çıkış harcından ise gelecek yıl 295 milyon liralık gelir elde edilmesi bekleniyor.

Lüks konut ve dijital hizmet vergileri

Bütçe teklifine göre 2022 yılı başında 4.6 milyar lira gelir gelmesi beklenen dijital hizmet vergisi yıl sonunda 5.2 milyar lira olarak gerçekleşecek. 2023 yılında ise yüzde 38.9 oranında artışla 7.2 milyar liralık bir gelir bekleniyor. Değerli konut vergisinden bu yıl sonuna kadar 46.3 milyon liralık gelir elde edileceği, gelecek yıl ise bu yıla göre yüzde 49.1 oranında artışla 69 milyon lira olacağı tahmin ediliyor.

Lojman satışından 5.9 milyar lira gelir

2023 yılı bütçe teklifine göre taşınmaz satış gelirinden 5 milyar 961 milyon liralık Gelir elde edilmesi planlanıyor. Lojman satışından 570.3 milyon liralık gelir beklenirken, arazi satışından da 3 milyar 201 milyon liralık gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Memur mesai ücreti 5 lira 50 kuruş

Devlet memurlarının saat başına alacakları mesai 5 lira 40 kuruş olacak. Bütçe teklifine göre yurtiçinde verilecek gündelikler de belirlendi. TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılıkları ödenecek yurtiçi harcırah 270 lira olacak.