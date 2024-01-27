Kalkınmaya dev destek! Bakan Kacır açıkladı! En az yüzde 100 artıracağız

Bursa İş Dünyası ile İstişare Toplantısı BTSO Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri ile Bursa iş dünyası temsilcileri katıldı.

'SANAYİ ALANLARINI BÜYÜTMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Toplantıda konuşma gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa'nın Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirleri arasında olduğunu söyledi. Türkiye genelinde büyük sanayi havzaları oluşturacaklarını belirten Bakan Kacır, Bursa'da da hem mevcut sanayi alanlarını büyütmeyi hem de kenti depreme hazırlayacak bölgeleri oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

"BÖLGESEL KALKINMA PROGRAMI GETİRECEĞİZ"

Türkiye'de bölgesel kalkınma atılımına ihtiyaç olduğunu dile getiren Bakan Kacır, kalkınma ajanslarının sahip oldukları nitelikli insan kaynağıyla daha fazla görev ve sorumluluk üstlenmesi gerektiğine inandığını kaydetti. Yatırım teşvik uygulamalarında kapsamlı dönüşüme hazırlandıklarını belirten Bakan Kacır, "Bu dönüşümü gerçekleştirirken atacağımız çok sayıdaki adımın bir tanesi de Türkiye'deki 'Bölgesel Kalkınma Hamlesi Programı'. Geçen dönem, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi'ne başlamıştık. O programdan büyük ölçüde verim aldık. Bu programı daha da güçlendirerek devam ettiriyoruz şimdi. Geçen sene 750'ye yakın başvurudan 180'ine destek vermiştik. Bu 180 başvuruyla desteklediğimiz projeler hayata geçtiğinde, yani 3 milyar dolarlık yatırım ve Ar-Ge projesi tamamlandığında, Türkiye'nin yıllık 7 milyar dolarlık cari açığını kapatma etkisi oluşturacağını öngörüyoruz. Bu programın yanına Bölgesel Kalkınma Programı getireceğiz" dedi.

'KALKINMA AJANSLARININ YAPISI DEĞİŞİYOR'

"Her bölge gerçekten odaklandığı alanlarda bir yatırım yarışı içine girecek" ifadelerini kullanan Bakan Kacır, konuşmasına, şöyle devam etti:

"Doğru yatırımları özel sektör eliyle ama kalkınma ajanslarımızın koordinasyonuyla, bölge yöneticileriyle, tıpkı sanayi hamlesinde olduğu gibi firmalarımız güçlü şekilde yararlanma imkanı bulacak. Hedefleri vereceğiz, proje alanlarını tanımlayacağız. O alanda ister tekil ister kümelenmiş olarak gelen özel sektör yatırımlarına diğer yatırımlardan ayrıştırılmış şekilde destek vereceğiz. Kalkınma ajansları, bulundukları bölgelerde ve şehirlerde gelecek 10 yılları planlayan bir yapıya kavuşacak. Bu planlama çalışmaları da dünya standartlarıyla yapılacak."

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GELECEĞİNİ, AR-GE, İNOVASYON VE İHRACAT BELİRLEYECEK"

İmalatçı firmalar için en önemli destek mekanizmalarından biri olan KOSGEB'de de limitlerin artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Kacır, "Türkiye ekonomisinin geleceğini, Ar-Ge, inovasyon ve ihracat belirleyecek. Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda destek limitlerimizi yeniden belirliyoruz. Bu hafta, KOSGEB İcra Komitesi'ni topluyoruz. Destek miktarlarını en az yüzde 100 artırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca dijital ve yeşil dönüşüme de teşvik uygulamamızdaki kapsamlı reformla birlikte çok güçlü destek vereceğiz. Firmalarımızı yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm merkezi ilan edeceğiz. Onların 5 yıllık yol haritaları olacak. Mevcut dijital olgunluk seviyeleri tespit edilecek. Bu alanda Ar-Ge teşviklerine benzer bir model uygulamayı planlıyoruz" diye konuştu.

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'TEŞVİKLERDE FAİZ DESTEKLERİ ARTIYOR'

Bakanlık olarak bütün teşviklerde faiz desteklerini çok ciddi düzeyde artıracaklarını söyleyen Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Bunun hazırlığını da yaptık. Strateji Bütçe Başkanlığımızla da konuya benzer yaklaşıyoruz. İnşallah yakın zamanda tüm bölgesel teşviklerde, stratejik teşviklerde faiz ve kar payı desteklerini çok ciddi düzeye getireceğiz. Elbette şu anki para politikası, enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı odaklı olarak sürdürülüyor. Hep birlikte bu politikayı destekliyoruz. Ancak bir konuda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile diğer bakanlarımızla da aynı fikirdeyiz. Yatırım kredilerinde faizleri mutlaka düşürmeliyiz. Bunun en ideal yolu da teşvikte güçlü faiz kar payı destekleri verebilmek. İnşallah yakında bu çalışma ilan edilmiş olacak. Yatırımcılar için faizler bizim desteklerimiz sayesinde mevcuttan daha düşük düzeyde olacak."

'MESLEKİ EĞİTİM ÖZEL SEKTÖR ELİYLE GÜÇLEŞECEK'

Bakan Kacır, yatırım teşviklerinde özellikle firmaların mesleki eğitime desteklerini gözetecek planlama yaptıklarını da söyleyerek, "Mesleki eğitimde yetkinlik ihtiyaçları çok hızlı değişiyor. Dolayısıyla bu dönüşüme ancak özel sektörümüz öncülük edebilir. Sadece okullarda verdiğimiz eğitimlerle bu işi karşılamamız mümkün değil. Ancak özel sektörümüz bu işi bizim istediğimiz ölçüde sahiplenmiyor. Çok güzel meslek okullarımız var. OSB'lerde kurulmuş çok güzel meslek okullarımız var. Ama büyük markalarımız istediğimiz hızda bu işi sahiplenmiyor. Şimdi biz onları sahiplendireceğiz. Yatırım teşviklerini alırken büyük markalarımız, bu teşvikleri şartlı alacaklar. Aldıkları teşviklerin belli bir oranını bizim onayımızla gerçekleştirecekleri eğitim faaliyetlerine ayırmak zorunda olacaklar. Biz de mesleki eğitime öncelik vererek bu onayları vereceğiz. Bunun örneğini savunma sanayisinde yaşadık. Türkiye'de tarihimizde ilk defa geçen sene meslek liselerinde tam puanla öğrenci alan örnekler ortaya çıktı" diye konuştu.

BTSO'nun mesleki eğitim alanında gerçekleştirdiği çalışmaların Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Bakan Kacır, BUTGEM bünyesinde hayata geçirilen merkezle yeni nesil araçlar için de nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Bakan Kacır, "Bursa'da başka global markaların da Togg gibi yeni nesil araçlar üretmesini istiyoruz. Bu alandaki mesleki eğitime ilişkin gerek üniversitede gerekse de BTSO'nun eğitim merkezlerinde yapılan işler, bence çok anlamlı. BTSO'yu tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemde yeni gelecek markalarla bu iş birliklerini daha da güçlendireceğiz" dedi.