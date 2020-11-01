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Aktüel Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel İstişare Toplantıları'nın ilki Van'da yapılacak
Aktüel

Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel İstişare Toplantıları'nın ilki Van'da yapılacak

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen toplantılarla ulusal kalkınmada yerel yönetimlerin yeri ve önemini vurgulanacak

Yeniakit Publisher
2020-11-01 16:58:53 -
Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel İstişare Toplantıları'nın ilki Van'da yapılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) tarafından düzenlenen Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel İstişare Toplantıları'nın ilki, 3 Kasım'da Van Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapılacak.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, birlik tarafından ulusal kalkınmada yerel yönetimlerin yeri ve önemini vurgulamak amacıyla Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel İstişare Toplantıları düzenlenecek.

11 ilde düzenlenmesi planlanan toplantıların ilki, 3 Kasım'da Van Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Van'da gerçekleştirilecek.

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in açılış konuşmalarıyla başlayacak toplantıya akademisyenler, bölge belediye başkanları, kalkınma ajanslarından temsilciler ve bürokratlar katılacak.

Oturum başkanlığını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin yapacağı "Kent Yönetimi-Kent Ekonomisi" başlıklı oturumda; Iğdır Valisi ve Iğdır Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve DAP Bölge Kalkınma İdare Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen konuşmacı olarak yer alacak.

"Akıllı ve Yeşil Şehirler" başlıklı oturumun başkanlığını Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş yapacak.

Oturumun konuşmacıları; Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Van Organize Sanayi Başkanı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokent Başkan Vekili Mehmet Aslan ile Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı olacak.

Bölgesel istişare toplantılarına Van'dan sonra Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Sivas, Adana, Konya, Kastamonu, Tekirdağ, Bursa ve İzmir'de devam edilmesi planlanıyor.

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