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Kalın'dan 'kabine' açıklaması! 9 Temmuz'da açıklanacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "9 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna ilan edilecek" dedi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 18:32
Kalın'dan 'kabine' açıklaması! 9 Temmuz'da açıklanacak

Kalın, yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacağının duyurulmasıyla, Cumhurbaşkanlığı yemin tarihinin 9 Temmuz Pazartesi olarak belirlendiğini aktardı.

Programın, 9 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'ye gelişi ve saat 16.30'da Genel Kurul'da yemin etmesiyle başlayacağını söyleyen Kalın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız yemin töreninden sonra Anıtkabir'i ziyaret edecektir. Aynı gün saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çok sayıda yabancı devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarıyla, ülkemizin tüm kesimlerini temsilen davet edilen hazirunun katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni yapılacaktır. Bu törenin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız, misafiri olan devlet, hükümet ve meclis başkanlarına bir akşam yemeği verecektir."

'YENİ SİSTEMİN MİMARİSİ HAYATA GEÇİRİLMİŞ OLACAK'

Kalın, aynı gece düzenlenecek bir basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna ilan edileceğini vurguladı. Kalın, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın göreve başlayacağı tarihe kadar, hükümetin TBMM'den aldığı yetkiye dayalı olarak, yeni yönetim sistemine geçişle ilgili uyum yasaları çıkartılacaktır. Meclis'teki yemin töreni ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanacağı zaman aralığında da ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanacaktır. Böylece, yeni sistemin mimarisi hayata geçirilmiş olacaktır."

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 18:32
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
  3. TBMM
  4. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi

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