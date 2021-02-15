Kalın'dan Avrupalı siyasetçiye cevap: Embesil
Hollanda'da İslam ve Türkiye düşmanı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wildes'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'terörist' deme cüretinde bulundu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Wildes'in bir fotoğrafını paylaşarak 'embesil' dedi.
Ana muhalefet konumundaki aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders'ın Twitter üzerinden Başkan Erdoğan için yine "terörist" ifadesei kullanması sosyal medyadan büyük tepki çekti.
Alçak paylaşıma en güzel cevap Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın Wilders'in domuza benzeyen fotoğrafıyla 'Embesil' yanıtını verdi.
Wilders: Erdoğan'ı sevenler bu ülkeden defolup gitsin
Hollandalı siyasetçi Wilders 2018'de yine Türkiye düşmanlığı yaparak "Erdoğan sevicileri hemen defolsun gitsin" ifadelerini kullanmıştı.
Daha önce de Wilders, Başkan Erdoğan için defalarca terörist demiş ve büyük tepki çekmişti.