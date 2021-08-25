Kalın Türk askerinin tahliyesi için saat verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, canlı yayında kritik Afganistan'la ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Kalın'ın açıklamaları şöyle:

Ne Taliban bu kadar hızlı ele geçireceğini bilmiyordu ne de diğer faaliyetler. Tahliyeyle ilgili bizim hazırlıklarımız devam ediyordu. Burada askerimizin 6 yıldır havalimanında yürüttüğü görevi başarıyla gerçekleştirdiğinin altını çizmek lazım. Hamd olsun orada büyük bir başarı sergiledi. Türkiye Cumhuriyeti devletini muntazam bir şekilde temsil etti. Hepsi de ülkemize sağ salim dönüyorlar.

Bundan sonra ne olacak?

Taliban bir yanda geçici hükümet kurulması için müzakereler yürütüyor. Bir tarafta müzakere ekibi kuruldu. Diğer gruplarında desteklediği müzakere süreci bu. Burada şimdi belirsizlikler var. Bu müzakerelerden ne çıkacak. Taliban ya da diğer müzakereciler neyle gelecekler. Cumhurbaşkanımızın Dışişlerimizin Milli Savunma Bakanımızın birçok konuşması oldu. Müzakerelerden ne çıkacağını tam olarak kestiremiyoruz.

Biz bu uluslararası tanınma ve ilişkilerin tanınması açısından bunu ifade ediyoruz. Şartlar, detaylar konuşulacak. Bu sürecin olumlu seyretmesini bekliyoruz. Havalimanının bir lojistik süreci var. Güvenlik, girişler... Şartlar oluşursa biz orada hizmet verebiliriz.

"24 ya da 36 saat içerisinde tahliye tamamlanmış olur"

Türk askeri demediler. Hiçbir yabancı gücün Afganistan'da kalmasını istemiyoruz diye bir ilke koydu Taliban. Bu geçiş sürecinin belki beklenen boyutlarından bir tanesiydi. Biz çekilme ihtimali üzerinde durduk. Askerimizin tehditle karşı karşıya kalması istediğimiz bir durum değildi.

ABD güçleri büyük oranda çekildi. Diğer askeri unsurlar da oradan çekildikçe, Taliban ve diğer unsurları da havalimanında güvenliği sağlayacaklardır. Bunu ne kadar güvenli yapacaklar onu da gelecekte göreceğiz.

Büyük ihtimalle şartlarda anlaşması durumda bu yönde bir netice çıkacak. Büyükelçiliğimiz orada çalışmalarına devam ediliyorlar. Büyükelçimiz büyük bir performans sergiledi. Biz neredeyse 1200'e yakın vatandaşımızı tahliye ettik. Hiçbir vatandaşımızla ilgili kötü bir durum söz konusu olmadı. Başarılı bir sürecin yönetildiğini söylemek mümkün. Tam saatini bilemiyorum. 24 ya da 36 saat içerisinde tahliye operasyonu tamamlanmış olur.

İlk gelen gruplar içerisinde az sayıda Afganlı gelmişti. Afgan vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili Taliban'ın bir engellemesi söz konusu oldu. ABD'nin bu şekilde çıkma kararı, bütün yabancı misyonlarda çalışan herkesi zor bir duruma soktu. Orada Afganların yaşadığı insanı durumu göz ardı etmemek lazım. Eşzamanlı olarak da Afgan halkının yaşadığı dramı göz ardı etmemek lazım. Havalimanındaki gördüğümüz o kare sadece bir tarafıydı. Havalimanı dışında on binlerce kişi vardı.