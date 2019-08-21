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Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, 16 Eylül'de Ankara'da Rusya ve İran'ın katılımıyla üçlü zirve gerçekleştireceğiz."

21 Ağustos 2019 Çarşamba 19:34
Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, 16 Eylül'de Ankara'da Rusya ve İran'ın katılımıyla üçlü zirve gerçekleştireceğiz."
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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 19:34
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