Kalın: Güvenli Bölge için çalışıyoruz

YENİ AKİT/ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İdlib meselesine değinen Kalın, şunları dile getirdi: “Suriye meselesinin, İdlib konusunun, terörle mücadelenin bütün yükünün Türkiye’nin omuzlarına yüklenmesi ne adildir ne de doğrudur. Kabul edilemez. (İdlib’deki 12 gözlem noktası) Sayı ile ilgili değil ama takviye noktasında gerekli adımlar bundan sonra da atılmaya devam edilecek. İdlib’de silahlardan arındırılmış 15-20 kilometrelik derinlik alanının nasıl oluşturulacağı, diğer terör unsurlarının buradan nasıl çıkarılacağı ya da pasifize edileceği, silah bıraktırılacağı konularında MİT, TSK, Özel Kuvvetler, koordinasyon içerisinde Ruslarla birlikte bunu sahada çalışıyor.”