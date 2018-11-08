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Kalın bağırsak kanserine dair merak edilenler

Büyük abdestte kanla birlikte aşağıdaki bulgularında olması kalın barsak kanseri belirtisi olabilir. Mutlaka kolonoskopi ile ileri tetkik gerektirir.

08 Kasım 2018 Perşembe 14:41
Kalın bağırsak kanserine dair merak edilenler

Tuvalet alışkanlığınız gayet düzenli iken bir kaç haftadan uzun süren kabızlık veya ishal olması

40 yaş üstündeki kişilerde durduk yere kansızlık (anemi) ortaya çıkması.

Sebepsiz kilo kaybı ve halsizlikler olması.

Kalem şeklinde ince dışkılama olması.

Tuvaletin sonunda bağırsakların tam olarak boşalmadığı hissi.

KALIN BAĞIRSAK KANSERİ

Kalın bağırsak kanserleri kolon kanseri olarak da adlandırılıyor.

Başka hiçbir belirti vermeden ilk bulgu olarak kanlı büyük abdestle kendisini gösterebilir.

Sıklığı gittikçe gittikçe artan kanser türlerinden birisi olup ülkemizde akciğer ve meme kanserinden sonra üçüncü sırada gelir. Araştırmalar kanser hastalarının yarısından çoğunun hekime gitmekte geciktiklerini gösteriyor. Neden bekledikleri sorulduğunda, yarısı bulguların kendiliğinden kaybolmasını beklediklerini, kalan yarısı da belirtileri önemsemediklerini bu yüzden ağırdan aldıklarını söylemişlerdir.

Aslında o utanma duygusu!

Kalın bağırsak kanserinin oluşumunda beslenme alışkanlıkları çok önemlidir. Çok yağlı, etli, kızartmalı, şekerli yiyeceklerle beslenen, sebze meyveyle, lifli yiyeceklerle arası iyi olmayan kişilerde kolon kanseri gelişme riski yüksek bulunmuştur. Erken teşhis edilirse tedavisi mümkün, oldukça kolay olan bir hastalıktır.

Kalın bağırsak kanserinin bir özelliği çoğunun küçük bir polip şeklinde başlayıp sonra kansere dönüşmesidir. Bazı polipler düz yani sapsız bazıları ise bir sapla bağırsak duvarına bağlıdır. Tabi ki her polip bağırsak kanserine dönüşecek diye bir şey yok, elli yaşın üzerindeki insanların nerdeyse yarısında bağırsaklarda polip bulunur. Basit bir kolonoskopi işlemiyle poliplerin alınması ilerde kansere dönüşme potansiyelini önler. İşte bu yüzden kolonoskopi işlemini çok önemli.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 14:41
  1. KALIN BAĞIRSAK KANSERİ
  2. kolon kanseri

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