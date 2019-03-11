“Kalın bağırsak kanseri en çok görülen kanser türleri arasında”

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Aslan, 1-31 Mart Kolan Kanseri Farkındalık ayı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Son yıllarda Sağlık Bakanlığı tarafından da desteklenen taramalarla kanser gelişme riski olan polipler temizlenmektedir. Erken evrede Kolon Kanseri tedavi edilebilmektedir. Bu çalışmalarla kolon kanseri gelişimi engellenerek kolon kanserini yenebiliriz” dedi.

Kolorektal kanserin önlenebilir bir kanser türü olduğuna değinen Doç. Dr. Aslan, “Kolon ve rektum, sindirim sisteminin kalın bağırsak denen kısmını oluşturur. Diğer kanserlerde olduğu gibi kolon kanserleri de iyice büyüyene kadar belirti vermezler. Bu nedenle amaç, daha kanserde belirti yokken tümörü ortaya koymak olmalıdır. Belirtiler gelişmeden önce bir kişinin kanser için taranması poliplerin ve kanserin erken tanınmasında yardımcı olur. Poliplerin erkenden tanınıp çıkartılması, kolorektal kanseri önleyebilir. Erken tanı konulduğunda, kolorektal kanserin tedavisi daha etkin olabilir. Bu nedenle, 50 yaş üstündeki kişiler izlenmeli ve kolorektal kanser için artmış riski olan kişiler daha erken tarama programına alınmalıdır. Taramada ülkemizde “gaytada gizli kan testi” uygulanmakta ve bu testi 50-69 yaş arasındaki herkesin 2 yılda bir yaptırması önerilmektedir. Kalın bağırsak kanserlerinin tedavisinde cerrahi, radyasyon ve kemoterapi başlıca kullanılan tedavi yöntemleridir. Tedavi, tümörün yerleşim yeri ve evresine göre değişmektedir”

Kanser hastalığında erken tanının önemine de değinen Doç. Dr. Ahmet Aslanı, “Her 100 dakikada bir kişi Kolorektal Kanserden hayatını kaybetmektedir. Kişilerde hiçbir rahatsızlık belirtisi bulunmasa bile taramaların hayati önemi bulunmaktadır. Özellikle ailesinde risk faktörü olan kişilerin bu taramalara önem vermesini gerekmektedir. Bahsettiğimiz belirtileri kendisinde gören hastalarımızın ise geç kalmadan genel cerrahi hekimlerine başvurmasını rica ediyoruz” diye konuştu.