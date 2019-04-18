Kaliforniyum satmaya çalışan kişiler serbest bırakıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 12 Nisan'da düzenlenen operasyonda, internet üzerinden kaliforniyum satmak istediği iddiasıyla yakaladığı Suriyeli Abdulkerim M'nin verdiği bilgiler doğrultusunda H.U. ve İ.K'yi de gözaltına aldı.

Abdulkerim M'nin ifadesinde, çalıştığı iş yerindeki montunun cebinde ele geçirilen kaliforniyum olduğu iddia edilen kan tüpüne doldurulmuş maddeyi satmak için H.U. ve İ.K'dan yardım istediği öğrenildi.

Suriye'deki bir akrabasının gönderdiği maddeyi 20 bin dolara satmaya çalıştığı iddia edilen Abdulkerim M'nin, kan tüpündeki maddenin geçekten kaliforniyum olup olmadığını bilmediğini iddia ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderilen maddenin niteliğiyle ilgili sonucun beklendiği bildirildi.

Olay

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Suriye uyruklu kişinin, internet üzerinden kaliforniyum satmak istediği bilgisi üzerine çalışma başlatılmış, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki düğün salonunda çalıştığı tespit edilen zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin iş yerindeki montunun cebinde "kaliforniyum" olduğu iddia edilen kan tüpüne doldurulmuş madde ele geçirilmiş, düğün salonunda AFAD ekiplerince ölçüm yapılmıştı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen madde ile numuneler, incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderilmişti.