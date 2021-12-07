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Gündem Kalıcı yaz saati uygulaması değişecek mi? Bakan resmen açıkladı
Gündem

Kalıcı yaz saati uygulaması değişecek mi? Bakan resmen açıkladı

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasının tasarrufun yanında stresi ve depresyonu da engellediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 08:29:00 -
Kalıcı yaz saati uygulaması değişecek mi? Bakan resmen açıkladı

Türkiye'de 5. yılına giren kalıcı yaz saati uygulaması, tartışılmaya devam ediyor.

Birçok vatandaş uygulamayla  karanlıkta işe, okula gidip gelmekten ve gün ışığından faydalanamaktan dolayı tepkilerini dile getiriyor.

Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda ise 5 yıldır hayatta olan uygulamayla elektrikte toplam 6 milyar liralık tasarruf gerçekleştiği savunuluyor.

Geçtiğimiz gün Meclis'te CHP'nin soru önergesine yanıt veren Enerji Bakanı Fatih Dönmez, uygulamanın bilimsel analizlere dayandığını belirtti.

Sabit saat uygulamasının 6 milyarlık tasaarrufun yanında saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukları önlediğini ifade eden Bakan Dönmez, uygulamanın değişmeyeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;

"Bilimsel analizlere göre uygulamaya geçildi"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yürütülen bilimsel çalışmalarda sabit saat uygulamasının hem elektrik tüketimine olan etkisi hem de psikolojik ve sosyolojik etkileri analiz edilmiştir.

Bu kapsamda; ülkemizin batısındaki nüfus, kentleşme, sanayileşme ve enerji yoğunluğu dikkate alındığında, ülkemizde uygulanmakta olan saat diliminin GMT+3’de sürekli bulunmasının ülkemiz nüfusunun büyük bölümünün gün ışığından daha uzun süre faydalanmasına ve enerji verimliliğine kayda değer katkı sağladığı,saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların sabit saat uygulamasında daha az yaşanacağı ortaya konulmuş ve bu bilimsel analiz sonuçları doğrultusunda sabit Saat Uygulaması hayata geçirilmiştir.

"Değişmeyecek"

Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf yaklaşık 6.82 milyar kWh olup, bu tasarrufun parasal karşılığı tek zamanlı tarifeye göre 3.97 milyar TL, üç zamanlı tarifeye göreyse 5.94 milyar TL’dir.

Ayrıca, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından üye ülkelere 28 Mart 2021’den itibaren tek saat uygulamasına geçilmesi tavsiye kararı ile iletilmiş olup Avrupa Birliği de kendi üyelerine bu doğrultuda adım atmalarını önermiştir.

Tüm bu gelişmeler doğrultusuna mevcut saat uygulamasının değiştirilmesi yönünde Bakanlığımızın bir çalışması bulunmamaktadır.”

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