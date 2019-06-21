Kalıcı dövmeler kaderiniz olmasın

Dermatoloji Uzmanı Doktor Emre Tambay, kalıcı dövmelerin artık kişilerin kaderi olmayacağını söyledi.

Dövme silme tedavisinde en sık kullanılan cihaz Q-swithched (Q anahtarlı) lazerlerin dövme boyasını küçük parçalara ayırarak hücreler tarafından kolay yutulmasını sağladığını dile getiren Dermatoloji Uzmanı Doktor Emre Tambay, “Fraksiyonel lazerler Q-switch lazerle birlikte kullanılarak hücrelerin dövme boyasını daha çabuk götürmelerine yardımcı olabilir” dedi.

Açık ve koyu tenlilerde koyu mavi, lacivert ve siyah dövme silmede Q switched Nd:YAG 1064 nm kullanılabildiğini kaydeden Dermatoloji Uzmanı Doktor Emre Tambay, “Kırmızı renk dövme silmede kırmızı rengi en iyi Q switched 532 nm Nd YAG lazer giderir. Ancak koyu tenlilerde bu lazer renge çok duyarlı olduğundan dikkat edilmelidir, leke kalabilir. Yeşil renk dövme silmede yeşil rengi en iyi Q switched ruby (694 nm) ve Q switched alexandirite (755 nm) giderir. Bu tür lazerler kullanırken koyu tenlilerde dikkatli olunmalıdır, leke kalabilir” diye konuştu.

Dövme silme lazerlerinin deri altındaki boyayı küçük parçalara ayırarak böylece hücreler boyayı yutar ve lenf dolaşımı ile deriden bu boyaları uzaklaştırdığını anlatan Dermatoloji Uzmanı Doktor Emre Tambay, “Lazerle dövme silme esnasında dövme geçici olarak beyaz renk alır. Bu lazerin etkili olduğu anlamına gelebilir. Dövme yapanların farklı marka ve maddeler kullanması sebebiyle, dövmeler aynı renk olsa bile lazerle dövme silmenin sonuçları farklı olabilmektedir. Bazı dövme boyaları lazerle tam olarak parçalanamayabilir. Bunun sonucu dövme silmede başarısız olunabilir. Bu sebeple her dövme silme işlemi kişiye özeldir ve tedavi yanıtları farklılıklar gösterebilir.

Mor, yeşil ve sarı renkli dövmeler en zor tedavi edilenlerdir. İdeal dövme silme hastaları açık tenli, güneşten bronzlaşmamış, koyu mavi, lacivert veya siyah renkli ve en az bir yıllık dövmesi olanlardır. Uzun süredir olan dövmeler tedaviye daha iyi yanıt verirler” diye konuştu.

Amatör dövmeler 4-6, profesyonel dövmeler 6-10 bazen daha fazla seans gerektirebileceğini belirten Dermatoloji Uzmanı Doktor Emre Tambay, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bu yakın zamanda yapılmış ve derin yerleşimli boyaya sahip olan dövmeler daha çok seans gerektirir. Amatör dövmeler lazerle çok kolay çıkabilmektedir. Ancak profesyonel dövmelerde seanslar daha uzun sürmektedir. Bazen çok uzun devam eden seanslara rağmen dövme gölge halinde kalabilmektedir. Beyaz, pembeye dönmüş ve ten rengi dövmelerde test atışı yapmak şarttır. Bu renk dövmeler içlerindeki demir veya titanyum oksit partiküllerinin Q-switched lazerle okside olması sebebiyle birden siyaha dönebilirler.

Lazerle dövme sildirmede koyu tenli kişilerde en uygun lazer Q switched Nd:YAG (1064nm) ‘dir. Bu lazer derinlere inebilir ve deriye renk değişikliği şeklinde zarar verme olasılığı diğerlerine göre daha düşüktür.

Lazerle dövme silme sonrası antibiyotikli bir krem veya deriyi onaran bir krem kullanılabilir.

İşlem sonrası kullanılan lazer dozuna göre geçici süre (5-15 gün) kanama, kabuklanma, su toplaması olabilir.

Özellikle iz kalmaya eğilimli bölgeler olan göğüs, üst kol ve ayak bileğinde bu olasılık %5’den düşüktür.”