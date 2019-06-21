0553 313 94 23

Kalıcı dövmeler kaderiniz olmasın

Dermatoloji Uzmanı Doktor Emre Tambay, kalıcı dövmelerin artık kişilerin kaderi olmayacağını söyledi.

21 Haziran 2019 Cuma 10:55
Kalıcı dövmeler kaderiniz olmasın

Dermatoloji Uzmanı Doktor Emre Tambay, kalıcı dövmelerin artık kişilerin kaderi olmayacağını söyledi.


Dövme silme tedavisinde en sık kullanılan cihaz Q-swithched (Q anahtarlı) lazerlerin dövme boyasını küçük parçalara ayırarak hücreler tarafından kolay yutulmasını sağladığını dile getiren Dermatoloji Uzmanı Doktor Emre Tambay, “Fraksiyonel lazerler Q-switch lazerle birlikte kullanılarak hücrelerin dövme boyasını daha çabuk götürmelerine yardımcı olabilir” dedi.


Açık ve koyu tenlilerde koyu mavi, lacivert ve siyah dövme silmede Q switched Nd:YAG 1064 nm kullanılabildiğini kaydeden Dermatoloji Uzmanı Doktor Emre Tambay, “Kırmızı renk dövme silmede kırmızı rengi en iyi Q switched 532 nm Nd YAG lazer giderir. Ancak koyu tenlilerde bu lazer renge çok duyarlı olduğundan dikkat edilmelidir, leke kalabilir. Yeşil renk dövme silmede yeşil rengi en iyi Q switched ruby (694 nm) ve Q switched alexandirite (755 nm) giderir. Bu tür lazerler kullanırken koyu tenlilerde dikkatli olunmalıdır, leke kalabilir” diye konuştu.


Dövme silme lazerlerinin deri altındaki boyayı küçük parçalara ayırarak böylece hücreler boyayı yutar ve lenf dolaşımı ile deriden bu boyaları uzaklaştırdığını anlatan Dermatoloji Uzmanı Doktor Emre Tambay, “Lazerle dövme silme esnasında dövme geçici olarak beyaz renk alır. Bu lazerin etkili olduğu anlamına gelebilir. Dövme yapanların farklı marka ve maddeler kullanması sebebiyle, dövmeler aynı renk olsa bile lazerle dövme silmenin sonuçları farklı olabilmektedir. Bazı dövme boyaları lazerle tam olarak parçalanamayabilir. Bunun sonucu dövme silmede başarısız olunabilir. Bu sebeple her dövme silme işlemi kişiye özeldir ve tedavi yanıtları farklılıklar gösterebilir.


Mor, yeşil ve sarı renkli dövmeler en zor tedavi edilenlerdir. İdeal dövme silme hastaları açık tenli, güneşten bronzlaşmamış, koyu mavi, lacivert veya siyah renkli ve en az bir yıllık dövmesi olanlardır. Uzun süredir olan dövmeler tedaviye daha iyi yanıt verirler” diye konuştu.


Amatör dövmeler 4-6, profesyonel dövmeler 6-10 bazen daha fazla seans gerektirebileceğini belirten Dermatoloji Uzmanı Doktor Emre Tambay, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bu yakın zamanda yapılmış ve derin yerleşimli boyaya sahip olan dövmeler daha çok seans gerektirir. Amatör dövmeler lazerle çok kolay çıkabilmektedir. Ancak profesyonel dövmelerde seanslar daha uzun sürmektedir. Bazen çok uzun devam eden seanslara rağmen dövme gölge halinde kalabilmektedir. Beyaz, pembeye dönmüş ve ten rengi dövmelerde test atışı yapmak şarttır. Bu renk dövmeler içlerindeki demir veya titanyum oksit partiküllerinin Q-switched lazerle okside olması sebebiyle birden siyaha dönebilirler.


Lazerle dövme sildirmede koyu tenli kişilerde en uygun lazer Q switched Nd:YAG (1064nm) ‘dir. Bu lazer derinlere inebilir ve deriye renk değişikliği şeklinde zarar verme olasılığı diğerlerine göre daha düşüktür.


Lazerle dövme silme sonrası antibiyotikli bir krem veya deriyi onaran bir krem kullanılabilir.


İşlem sonrası kullanılan lazer dozuna göre geçici süre (5-15 gün) kanama, kabuklanma, su toplaması olabilir.


Özellikle iz kalmaya eğilimli bölgeler olan göğüs, üst kol ve ayak bileğinde bu olasılık %5’den düşüktür.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Soli Güneş Festivali’nda kültürler buluşması
    1. Soli Güneş Festivali’nda kültürler..
    2. Trump önce İran’ın vurulmasını emretti..
    3. Zonguldak’ın düşman işgalinden..
    4. Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile..
    5. Dünyaca ünlü yıldız sahalara veda etti
    6. Sağlık Bakanlığı alımları son dakika..
    7. Kimsesiz kadının cenazesine belediye..
    8. (Özel) Migren, botoksla son buluyor
    9. IKBY Başkanı Barzani Bağdat'ta Irak..
    10. Aliağaspor FK’da Güray Kula ve Aykut..
    11. Sağlık ekiplerinin yaptığı köy..
    12. Kadınların ürünleri büyük marketlerin..
    13. Suudi Arabistan'dan "casusluk"..
    14. Kalıcı dövmeler kaderiniz olmasın
    15. Mülteci çocuklar gönüllerince eğlendi
    16. Turkcell, Londra’dan iki ödülle döndü
    17. Hak-İş’in başlattığı yürüyüş 11...
    18. Çiğli’de başkanlık makamı mahallelere..
    19. ESOGÜ'deki cinayetlerle ilgili dava
    20. Genel Sekreter Köklü, spor salonu..
    21. 37 torbacı gözaltına alındı
    22. Emet Belediyespor U-11 takımından..
    23. Yankesicilik, hırsızlık,..
    24. Malatya’da kiraz hasadı başladı
    25. Yıldızlar Yatırım Holding'in istihdam..
    26. Hurdacıda yangın
    27. Öğretmenler doğa yürüyüşü ve piknik..
    28. Kaymakam Hasan Çiçek: Köy yolu, bu yıl..
    29. Kritik görüşme! Barzani İstanbul'da
    30. Konya Şeker’den çiftçiye 29.7 milyon..
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Koç’un Bizans aşkı
    Koç’un Bizans aşkı