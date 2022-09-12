Kalesine gelen ilk şutla mağlup olan Beşiktaş'ı VAR da sevmiyor!
Vodafone Park’ta Medipol Başakşehir engeline takılan ve rakip takımın ilk şutunda gol bulduğu maçta Beşiktaş sezonun ilk yenilgisini tattı. Müsabakının 13. dakikasında ise enteresan bir an yaşandı. Duarte’nin ceza sahası içindeki pozisyonu için VAR devreye girmedi..
Vodafone Park’ta Medipol Başakşehir engeline takılan ve rakip takımın ilk şutunda gol bulduğu maçta Beşiktaş sezonun ilk yenilgisini tattı. Müsabakının 13. dakikasında ise enteresan bir an yaşandı. Duarte’nin ceza sahası içindeki pozisyonu için VAR devreye girmedi..
Beşiktaş'ın Başakşehir'i ağırladığı maçta Duarte'nin topu uzaklaştırırken koluna çarpan top penaltı itirazlarını da beraberinde getirdi. Hakem Halil Umut Meler, pozisyona devam kararı verdi.
Mücadelenin 13. dakikasında Arthur Masuaku'nun soldan içeriye ortaladığı topta ceza sahası içinde Duarte topu güçlükle uzaklaştırdı. Beşiktaşlılar oyuncunun elle oynadığını iddia etse de hakem oralı olmadı.
Halil Umut Meler'e tepki var
Siyah-beyazlılar sosyal medyada Halil Umut Meler'e yoğun tepki gösterirken, pozisyonun penaltı olduğuna ilişkin binlerce tweet atıldı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
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