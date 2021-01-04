Kaleseramik'e Altın Çekül Ödülleri'nde "Yapıda İnovatif Ürün" ödülü

İSTANBUL (AA) - Kaleseramik, Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri'nde "Uniq" ürünü ile "Yapıda İnovatif Ürün" kategorisinde "Yapı Kataloğu Mutfak-Banyo Kategori Ödülü"ne layık görüldü.

Kaleseramik'ten yapılan açıklamaya göre, "Yapı Kataloğu" çatısı altında, 26'ncı kez hayat bulan Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri sahiplerini buldu.

"Yapıda İnovatif Ürün", "Fikir" ve "Pazarlama" olmak üzere 3 ana kategoride sahiplerini bulan Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri'nde ödül kazanan Kaleseramik, yenilikçi ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarına devam ediyor.

Verilen bilgiye göre, Kaleseramik, 16 yıldır geliştirdiği teknolojik ürünü Kalesinterflex'i cephe ve iç mekanlardaki konvansiyonel kullanım alanının dışına çıkarıyor.

Türkiye'de üretilen en büyük ve en ince porselen seramik levhası olma özelliğini taşıyan Kalesinterflex'in alternatif kullanımından doğan ürünler, "T-One by Kale" markası ile profesyoneller ve tüketici ile buluşturuluyor.

Kaleseramik, inovatif gücünden yararlandığı Kalesinterflex'in farklı ürün çözümleri ile banyo mobilyalarından mutfak tezgahlarına, mutfak dolap kapaklarına, mobilyalardan beyaz eşyada kullanımına kadar farklı yüzeylerde yaşam alanlarına bütünsel bir görünüm ve değer katıyor.

Kalesinterflex'in üstün performansıyla üretilen ve tüketicilere uzun yıllar güvenle eşlik edecek T-ONE By Kale Uniq banyo mobilyası, çizilme, kırılma, lekelenme, aşınma direnci, sıcağa, soğuğa ve aleve dayanıklılık özellikleriyle öne çıkıyor.

Mermer, metalik, taş görünümlü farklı renk ve desen alternatifleriyle "Uniq" serisi, üç farklı koleksiyonu ve modüler yapısı ile de her zevke uygun seçenekler sunuyor.