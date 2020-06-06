Kalenin açılışına sevindi, koç kurban etti

Kahramanmaraş’ta bir vatandaş, restorasyonu tamamlanan Tarihi Maraş Kalesi’nin açılmasına sevinerek koç kurban etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım, onarım ve restorasyon işlemleri tamamlanan Maraş Kalesi, dün düzenlenen Cuma namazı programıyla vatandaşların hizmetine açıldı.

Kalenin restorasyonunun tamamlandığında koç keseceğini söyleyen Mustafa Karaaslan, kurbanlık koç ile kaleye geldi.

Kalenin bir daha kapalı olmaması ve Türk bayrağının hep dalgalanması için temennisinde bulunan Karaaslan, “Bizim Kahramanmaraş kalemiz tarihte hiçbir zaman kapalı kalmamıştır. 28 Kasım 1919’da Fransızların kaledeki Türk bayrağını indirmesi sonrası Rıdvan hoca tarafından cuma namazının Türk bayrağının kalede olmadığı için kılınamayacağını söylemiş ve Türk bayrağının yeniden asılarak kurtuluş mücadelesi başlamıştır tarihte. Bu kapsamda restorasyonu tamamlanan kale görüldüğü üzere dün açıldı. Bizde, kalenin yeniden açıldığında koç keseceğimi söylemiştim ve koçu kaleye getirdim. İnşallah kalemiz hiçbir zaman bir daha kapanmaz ve Türk bayrağımız hep dalgalanır. Bu vesileyle kurbanımızı keseceğiz Allah kabul etsin” diye konuştu.