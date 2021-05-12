KALEKİM’in halka arzına 300 bini aşkın yatırımcıdan talep geldi

Ek satış dahil 34.5 milyon TL nominal değerli pay, halka arz edildi. Toplam 1 TL nominal değerli 100 Kalekim payının fiyatı 14.75 TL olarak belirlendi. Buna göre halka arz büyüklüğü 509 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Toplam 21.5 milyon TL nominal değerli, 317 milyon TL tutarında, nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 62.3’üne denk gelen paylar 301 bin 700 yurt içi bireysel yatırımcıya satıldı.

Ayrı tahsisat grubu

Şirket çalışanları için de ayrı bir tahsisat grubu ayrıldı. Bu gruba yapılan dağıtım sonucunda toplam 567 bin TL nominal değerli, 8 milyon TL tutarında, nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 1.6’sına tekabül eden paylar 479 şirket çalışanına satıldı. Yurt içi kurumsal yatırımcılar, kendilerine tahsis edilen pay miktarının 3.3 katı olan 20 milyon TL nominal değerli pay için talepte bulundu. Toplam 11 milyon TL nominal değerli, 162 milyon TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 31.7’sine denk gelen paylar 91 yurtiçi kurumsal yatırımcıya satıldı. Yurt dışı kurumsal yatırımcılara ise, toplam 1.5 milyon TL nominal değerli, 22 milyon TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 4.3’üne denk gelen paylar satıldı.

İlgi topladı

Yatırımcılardan gördükleri ilgiden memnun olduklarını belirten Kale Holding CFO’su Haluk Alperat, “Başarılı bir talep toplama süreci geçirdik. Yatırımcılarımızdan böyle bir ilgi bekliyorduk. Bu süreçte Kalekim’e güvenen, yatırım yapan gerek yurt içinden gerekse de yurt dışından bireysel ve kurumsal tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Yatırımcılarımızın beklentilerini en üst seviyede karşılama sorumluluğumuzla daha büyük ve daha güçlü bir Kalekim için hep birlikte çalışmaya, daha iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi. Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu ise yatırımcılara teşekkür ederek, “Kalekim, 48 yıldır istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdüren, Türkiye yapı kimyasalları sektöründe çok güçlü bir oyuncu ve ülkemizin küresel bir değeri konumunda bulunuyor” diye konuştu.