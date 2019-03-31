Kalecik seçim sonuçları 2019 | 31 Mart Ankara Kalecik belediye seçim sonuçları oy oranları

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Kalecik belediye başkan adayları 2019

AK Parti Kalecik belediye başkan adayı Duhan Kalkan (Cumhur İttifakı)

CHP Kalecik belediye başkan adayı Hamza Alper Gümüş

SP Kalecik belediye başkan adayı Mustafa Türkmen

BBP Kalecik belediye başkan adayı Filiz Ulusoy

Vatan Partisi Gölbaşı belediye başkan adayı Timuçin Yarkın

Ankara'da hangi ilçe hangi partide?

Ankara'da 2014 yerel sonuçlara göre, 19'unda AK Parti, ikisinde CHP, ikisinde MHP, birinde Demokrat Parti kazandı. Ankara'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Altındağ - Veysel Tiryaki - AK Parti

Ayaş - Bülent Taşan AK Parti

Bala - İbrahim Gürbüz - AK Parti

Beypazarı - Tuncer Kaplan - AK Parti

Çankaya - Alper Taşdelen - CHP

Çamlıdere - Hazım Caner Can - AK Parti

Çubuk - Tuncay Acehan - AK Parti

Etimesgut - Enver Demirel - MHP

Evren - Abdülkadir Demirci - AK Parti

Haymana - Özdemir Turgut - Demokrat Parti

Güdül - Hava Yıldırım - AK Parti

Kalecik - Filiz Ulusoy - AK Parti

Kazan - Lokman Ertürk - AK Parti

Keçiören - Mustafa Ak - AK Parti

Kızılcahamam - Muhittin Güney - AK Parti

Mamak - Mesut Akgül - AK Parti

Nallıhan - İsmail Öntaş - AK Parti

Pursaklar - Selçuk Çetin - AK Parti

Polatlı - Mürsel Yıldızkaya - MHP

Sincan - Mustafa Tuna - AK Parti

Şereflikoçhisar Ferda Polat - AK Parti

Yenimahalle - Fethi Yaşar - CHP

Elmadağ - Gazi Şahin - AK Parti

Duhan Kalkan kimdir?

2008 yılında devlet memuru olan Duhan Kalkan, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve son olarak da 2015-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı'nda kariyer uzmanı olarak görev yapmıştır. 2018 yılında devlet memurluğundan kendi isteğiyle ayrılarak Ankara barosu bünyesinde serbest avukatlığa adım attı.

Duhan Kalkan, çift lisans mezunudur. 2007 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden, 2017 yılında Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2015 yılında Gazi Üniversitesinde Enerji üzerine doktora çalışmasını tamamlayarak, doktora derecesini almıştır.

Cumhur ittifakı 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı, kısa adıyla Cumhur, 20 Şubat 2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında kurulan seçim ittifakıdır. İttifak, 2018 genel seçimlerine birlikte katılmak için kuruldu ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini destekleyen siyasi partileri bir araya getirdi.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CUMHUR İTTİFAKI resmi olarak AK Parti ve MHP arasında devam etti.

Millet ittifakı 31 Mart 2019 Yerel seçim sonuçları

Millet İttifakı, kısa adıylaMillet, Türkiye'de 2018 genel seçimlerine katılmak için oluşturulan bir seçim ittifakıdır. İttifak, 5 Mayıs 2018 tarihinde dört muhalif parti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) tarafından resmen başlatıldı.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde millet ittifakı resmi olarak CHP ve İYİ Parti arasında devam etti.